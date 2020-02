Edoardo Mortara : "Nous devons comprendre ce qui s’est passé"

Après une bonne entame de saison en Arabie Saoudite (7e et 4e), Edoardo Mortara a connu un coup d’arrêt avec un abandon au Chili. Un mois après cette péripétie sud-américaine, le Genevois et son équipe avaient bien l’intention de repartir de l’avant au Mexique.

Et Mortara attaquait son week-end de la meilleure manière en se montrant le plus rapide de la première séance d’essais libres sur le circuit Hermanos Rodriguez. Une satisfaction rapidement ternie par une seconde séance libre bien plus difficile, à l’issue de laquelle le pilote Venturi concluait en fond de classement.

Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

12e des qualifications, Mortara s’élançait finalement de la 11e place sur la grille, suite à la pénalité de Pascal Wehrlein (Mahindra). Après un bon départ, "Edo" s’installait immédiatement dans la zone des points, au 10e rang, avant de gagner deux places supplémentaires au fil des tours.

Malgré la pression de James Calado, Edoardo Mortara parvenait à conserver sa huitième place, et à marquer des points pour la troisième fois en quatre courses. Il se maintient dans le top 10 du championnat, à la neuvième place, avant la prochaine épreuve à Marrakech.

"Nous n’avions pas le rythme espéré [ce week-end], et nous devons comprendre ce qui s'est passé", commentait Edoardo Mortara après la course. "Quelques problèmes d’équilibre lors des qualifications nous ont empêchés de nous placer plus à l’avant de la grille. La course a également été difficile. Nous avons marqué quelques points – c'est toujours ça ! Mais nous devons analyser pourquoi nous manquions tellement de rythme aujourd'hui, afin d’arriver en pleine forme à Marrakech."

