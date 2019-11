Edoardo Mortara : "Positif pour l'avenir"

Après une saison 2018/2019 difficile, Edoardo Mortara et l’ensemble de l’équipe Venturi attendaient beaucoup du nouveau powertrain Mercedes, qui équipe les monoplaces de la structure monégasque depuis cet intersaison.

De fait, le Genevois débutait bien son week-end en Arabie Saoudite en signant le troisième meilleur chrono des Essais Libres 2 du vendredi, avant de se hisser en superpole puis arracher le quatrième temps de la séance qualificative en vue de la Course 1.

Mortara conservait son rang au départ de la première manche, mais un problème d’activation du mode Attack lui faisait perdre des positions, et il franchissait la ligne d’arrivée à la septième place.

"Je pense que le rythme de la course était bon", commentait le pilote suisse vendredi soir. "J'ai fait quelques erreurs et j'ai été poussé à fond plusieurs fois. J'ai raté un mode Attaque par accident mais je m'en suis remis. C'est un peu dommage - je pense que nous aurions dû faire mieux, surtout à partir de là où nous avons commencé sur la grille. Nous essayerons d'améliorer ce résultat demain."

Le lendemain, Edoardo Mortara se maintenait dans le top 10 des qualifications et, s’il ne parvenait pas cette fois à se hisser dans la superpole, il signait la huitième meilleure performances en qualifications. Il demeurait solide dans la Course 2, constamment à la bagarre, et se rapprochait du podium en fin de course avant de franchir la ligne d’arrivée au cinquième rang, qui se transformait finalement en quatrième position suite à la pénalité de Max Günther (BMW). Un résultat qui lui vaut d’occuper le septième rang du classement général.

Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Nous avons fait une meilleure course aujourd'hui [samedi], et je pense que tout le week-end a été positif", conclut "Edo". "Nous avons terminé à la quatrième place, ce qui est vraiment bien. Pour la deuxième fois consécutive, nous avons eu un problème avec le mode Attack. Je ne sais pas si j'ai commis une erreur ou s'il s'agit d'un problème de système - nous devons faire enquête."

"Avec une septième place hier et plus de bons points, la voiture semble vraiment compétitive et je suis à l'aise avec elle. J'ai une très bonne équipe autour de moi, ce qui me rend vraiment positif et optimiste pour l'avenir. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont fait du très bon travail. Nous savons que nous avons besoin d'extraire plus de performance de la voiture - mais nous avons une longue saison devant nous et je suis confiant que nous serons en mesure de le faire".