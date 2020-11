La Formule E annonce son tout premier E-Prix de nuit

20h heure locale, 18h en France. C'est l'horaire auquel on retrouvera – si la pandémie de COVID-19 le permet ! – les deux courses de l'E-Prix de Diriyah 2021, troisième et quatrième manches de la saison 7 de Formule E, les 26 et 27 février prochains. Ce sera une première pour le championnat tout électrique : jamais une épreuve n'a été organisée de nuit avant cette troisième édition de l'événement saoudien.

Lire aussi : NIO dévoile l'identité du coéquipier de Turvey pour la saison 7

La piste de 2,495 kilomètres sera éclairée par des LED basse consommation, en phase avec les objectifs environnementaux de la Formule E, avec une consommation réduite de moitié par rapport aux technologies non-LED. L'énergie nécessaire pour la moitié restante viendra d'une "huile végétale hydrogénée, certifiée à faible teneur en carbone et fabriquée à partir de matériaux durables", indique le communiqué du championnat.

"Nous sommes très fiers de nous associer à l'Arabie saoudite pour créer la toute première course nocturne de Formule E", déclare Alberto Longo, directeur de la Formule E. "Je suis convaincu que la course sera spectaculaire et mènera à une bataille sans précédent. Comme pour tout ce que nous faisons, notre première réflexion a été de savoir comment donner vie à notre vision sportive de manière durable. Avant d’innover, nous devons être sûrs de pouvoir maintenir les normes de pratique durable dont nous nous tenons responsables."

Le Prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministre des Sports saoudien, ajoute : "En 2018, l'ancienne ville historique de Diriyah est entrée dans l'histoire en accueillant la première course entièrement électrique dans les rues de la région. Cette première a suscité tant de joie et d’énergie et a été l'une des nombreuses premières sportives majeures qui ont depuis inspiré notre peuple et contribué à mettre en lumière la transformation massive de l'Arabie saoudite dans le cadre de la vision 2030 du Royaume."

"En 2019, Diriyah a été la première ville à organiser un week-end de courses consécutives [ce n'est pas le cas en Formule E, ndlr] et nous allons à nouveau écrire l'histoire du sport. Il est très approprié qu'un endroit si ancien présente les dernières technologies durables pour que Diriyah s'illumine au monde. Nous attendons avec impatience les courses spectaculaires et ses actions incroyables qui se dérouleront à coup sûr sous les lumières."

Rappelons que la septième saison de Formule E commencera les 16 et 17 janvier prochains à Santiago.

Related video