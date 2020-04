L'E-Prix de Londres pourrait changer de circuit

La saison 2019-20 de Formule E est censée s'achever les 25 et 26 juillet par deux courses disputées à l'ExCeL Centre de Londres, sur une piste à moitié en intérieur. Cependant, en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus, ce centre d'exposition a été transformé en hôpital temporaire pour traiter les patients souffrant du COVID-19, avec 4000 lits en son sein.

"Nous discutons régulièrement avec l'ExCeL", a déclaré Jamie Reigle lors d'une conférence de presse annonçant la création du championnat eSport de la Formule E. "Il s'agit d'un partenaire fantastique avec qui nous avons une relation à long terme. Eux comme nous souhaitons ardemment assurer une course à l'ExCel, non seulement cette année mais au moins lors des cinq prochaines années."

"Nous trouvons ce site vraiment cool : intérieur, extérieur, avec le paddock à l'intérieur. Quand nous avons entendu qu'il allait devenir un hôpital temporaire, nous avons soutenu cette initiative sans réserve. Nous les soutenons et ils nous soutiennent également."

Cependant, compte tenu du contexte actuel, la course pourrait être reportée, voire avoir lieu ailleurs : "En ce qui concerne le calendrier, nous étudions un certain nombre d'options dans la globalité à partir de juillet. Cela inclut des dates différentes pour l'ExCeL et des circuits alternatifs au Royaume-Uni. Je ne peux pas vraiment en dire bien davantage, mais comme vous pouvez sûrement l'imager, nous sommes très ouverts quant aux critères car nous voulons vraiment tenir des courses avant la fin de la saison."

L'E-Prix de New York, censé avoir lieu le 11 juillet, est également mis en doute, car le circuit temporaire situé dans le quartier de Red Hook, à Brooklyn, accueille lui aussi des patients en réponse à la pandémie. Quant à l'E-Prix de Berlin, prévu le 21 juin, il est menacé par l'interdiction (annoncée ce mercredi en fin d'après-midi) de tous les "grands" événements, y compris sportifs, en Allemagne jusqu'au 31 août ; cependant, huis clos ne peut être exclu.

"À ce jour, il est toujours prévu que cette course ait lieu le 21 juin", commentait un Reigle prudent avant l'annonce de cette interdiction. Il a conclu quant au calendrier en général : "La situation change vite. Nous devrions avoir de la clarté à ce sujet d'ici deux semaines."