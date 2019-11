L'E-Prix de Santiago devrait bel et bien avoir lieu

Il vient en effet d'être confirmé que la manche chilienne du WRC, prévue pour avril 2020, était annulée. Cette décision est la conséquence des émeutes et de l'état d'urgence déclaré dans ce pays d'Amérique latine, où ont lieu des manifestations suite à une hausse des tarifs du métro de Santiago notamment.

Il semble que le gouvernement chilien ait jugé peu souhaitable de dépenser de l'argent sur la venue du WRC pour une deuxième année de suite en marge de ce bouleversement social et politique. Cependant, selon les informations de Motorsport.com, l'E-Prix prévu le 18 janvier au parc O'Higgins de Santiago est financé de manière privée par les organisateurs de l'événement et non par le gouvernement.

Une source nous a confirmé que les écuries de Formule E avaient été informées vendredi après-midi que la troisième édition de cette course – la prochaine au programme cette saison après l'E-Prix de Diriyah le week-end dernier – allait avoir lieu comme prévu. Contactée par nos soins, la Formule E l'a confirmé.