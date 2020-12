L'E-Prix de Santiago 2021 reporté à cause de la crise du COVID

La pandémie de COVID-19 continue de sévir dans le monde et les reports/annulations d'événements sportifs continuent. Après le Rallye de Suède WRC, annulé il y a quelques semaines, c'est au tour de l'E-Prix de Santiago, qui devait ouvrir la saison 2021 de FE dans moins d'un mois, d'être repoussé.

"En consultation avec la municipalité de Santiago, l'E-Prix de Santiago a été reporté", peut-on lire dans un bref communiqué publié ce mardi. "Les deux courses n'auront pas lieu les 16 et 17 janvier et nous travaillons avec la ville pour finaliser les dates auxquelles les courses seront organisées plus tard au premier trimestre 2021."

Cette décision est intervenue en raison de la propagation rapide en Grande-Bretagne d'une nouvelle souche du coronavirus. Avec cinq équipes basées au Royaume-Uni (Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes, NIO 333 et Jaguar Racing), le personnel des écuries n'aurait pas pu voyager.

Un communiqué envoyé à Motorsport.com d'ajouter : "En raison des récentes nouvelles concernant la fermeture temporaire des frontières chiliennes vis-à-vis du Royaume-Uni, nous avons convenu avec la municipalité de Santiago de reporter le E-Prix 2021 de Santiago. La double manche des 16 et 17 janvier n'aura pas lieu."

"Mais nous travaillons avec la ville pour déterminer les dates auxquelles les courses auront lieu plus tard au cours du premier trimestre de l'année. Nous annoncerons officiellement ces nouvelles dates dans le cadre de la mise à jour de notre calendrier en janvier, lorsque nous confirmerons également la deuxième série de courses pour le calendrier 2020/21."

Ce n'est pas le premier report dont souffre le calendrier de la Formule E puisqu'après la publication en juin dernier du calendrier de la saison à venir, Mexico (13 février) et Sanya (13 mars) avaient annoncé leur rapport et obligé la discipline à rétracter son programme, préférant dès lors l'annoncer progressivement pour prendre en compte l'évolution de la situation. Aussi, seules les doubles manches du Chili et d'Arabie saoudite, désormais premier rendez-vous de la saison les 26 et 27 février, étaient pour le moment officiellement annoncées.

