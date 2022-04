Evans double la mise à Rome, Vergne en tête du championnat

Ce matin, dans une session de qualifications très disputée, Jean-Éric Vergne éliminait les favoris avec des tours solides, propres et réguliers. Le Français égalait d'ailleurs le record de poles dans la discipline (14). Beaucoup de pilotes ne tenaient pas leur statut, notamment Nyck de Vries et Edoardo Mortara, éliminés dès la phase de groupes. Mais jamais le poleman ne s'est imposé dans la capitale romaine, et la deuxième course de cet E-Prix de Rome 2022 n'allait pas déroger à la règle.

Au départ, Vergne conserve son avantage, alors qu'André Lotterer tente l'extérieur sur Jake Dennis, en vain. Les premiers virages sont beaucoup plus propres qu'hier, où plusieurs contacts avaient conduit la direction de course à déployer la voiture de sécurité. La Porsche du pilote allemand met la pression sur le Britannique dans les premiers tours, avec les Jaguar de Mitch Evans et Sam Bird qui se tiennent en embuscade.

C'est dans le sixième tour que Lotterer trouve l'ouverture sur Dennis, dans le freinage du virage 7. Au tour suivant, c'est Mitch Evans, vainqueur de la première course hier, qui entame sa remontée et grimpe sur le podium provisoire. Devant, Vergne augmente légèrement son rythme pour creuser un petit écart. L'autre Jaguar, en revanche, se montre un peu plus en difficulté : Robin Frijns prend l'ascendant sur Bird au huitième tour pour le gain de la cinquième place.

À 35 minutes du terme de la course, Oliver Rowland est le premier pilote à prendre son mode attaque. La règle change par rapport à hier : il n'est plus question de deux utilisations de quatre minutes, mais une seule de huit minutes. Pendant ce temps, les Venturi attaquent António Félix da Costa : des manœuvres musclées qui terminent avec des débris en piste. Le leader du championnat, Edoardo Mortara, frotte ensuite le mur et est contraint à l'abandon.

Evans et Lotterer poursuivent leur lutte : le Néo-Zélandais répète sa course d'hier et prend la deuxième place. Une voiture de sécurité, qui fait suite à un arrêt en piste d'Antonio Giovinazzi, est déployée sur le circuit de l'EUR. La course est neutralisée pendant seulement un tour, et à la relance, Evans prend les commandes face à Vergne. Derrière, ce sont Stoffel Vandoorne et Pascal Wehrlein qui attaquent Dennis.

C'est à 20 minutes de l'arrivée que le groupe de tête commence à enclencher le mode attaque, d'abord utilisé par Frijns et Bird, suivis au tour suivant par Lotterer. Une décision qui permet au Néerlandais de chez Envision de remonter en tête de la course, en passant coup sur coup Vergne puis Evans. Le Français prend son coup de boost au tour suivant mais perd plusieurs positions, au profit de Lotterer et Bird.

Dennis, en première ligne au départ, se fait assaillir par les modes attaque de da Costa et Wehrlein, et chute en neuvième position. Devant, Lotterer prend la tête grâce à son boost plus tardif. Dans ses rétroviseurs, Vergne prend l'avantage sur Bird, alors que les pilotes devant lui n'ont plus leur surplus d'énergie. Cependant, le pilote de DS Techeetah ne pourra pas en bénéficier plus longtemps : Alexander Sims provoque une voiture de sécurité en détruisant sa suspension avant gauche.

À la relance, la hiérarchie ne bouge pas : Lotterer mène toujours devant Frijns, Evans et Vergne. Le Néo-Zélandais est obligé de prendre son mode attaque, alors que ses adversaires n'en ont plus : la remontée commence. Si Lucas di Grassi enchaîne les contacts dans ses tentatives de dépassement, Evans est bien plus propre. Il s'offre Vergne, Frijns et Lotterer en un seul tour ! Vergne, quant à lui, parvient à surprendre Frijns et grimpe sur le podium, alors qu'il reste six minutes de course.

Le Français poursuit sur son rythme et dépasse son ancien coéquipier Lotterer. Vandoorne tente de s'incruster sur le podium, mais ses attaques ne sont pas récompensées. Plus loin dans le peloton, la journée noire continue pour de Vries, pénalisé de dix secondes pour avoir percuté Sergio Sette Câmara. Il faut attendre les deux dernières minutes pour voir la course se débrider : Nick Cassidy, auteur d'une remontée, se montre trop optimiste à l'approche du virage 7. Son attaque résulte en un accrochage avec Sam Bird, et sa Envision Racing reste bloquée dans le mur.

La voiture de sécurité est alors de sortie pour une troisième fois, à une minute de la fin de l'épreuve. Juste assez pour relancer la course pour une seule boucle. Mais le classement ne bouge pas devant : Evans s'impose pour la deuxième fois du week-end, cette fois devant Vergne. Le Français profite des abandons pour s'emparer de la tête du classement, tandis que Frijns signe un deuxième podium à Rome. Si le début de course était plus calme qu'hier, seulement 15 voitures rallient l'arrivée.

Rendez-vous à Monaco, le 30 avril, pour la prochaine manche de cette saison de Formule E. Les monoplaces emprunteront le même tracé que celui utilisé en Formule 1, comme ce fut le cas l'an dernier.

E-Prix de Rome – Course 2