Felipe Massa quitte Venturi après deux saisons en FE

C'est dès le drapeau à damier agité, au terme de la dernière course de la saison 2019-20, que l'écurie Venturi a annoncé que Felipe Massa et elle mettaient un terme à leur collaboration. La première saison de Massa en Formule E n'avait pas été si mauvaise, avec 36 points au compteur et un podium à Monaco, mais sa deuxième campagne ne s'est décidément pas passée comme prévu : il n'a inscrit que trois petites unités, très loin derrière les 40 points engrangés par son coéquipier Edoardo Mortara.

Les deux parties ne vont donc pas renouveler l'expérience l'an prochain, malgré le contrat initial de trois ans qui les liait. "Quitter une écurie n'est jamais une décision facile à prendre", commente Massa. "Nous avons de bons souvenirs ensemble et cela m'a donné l'opportunité d'apprendre quelque chose de complètement différent de ce dont j'ai l'habitude."

"Nous avions tous énormément à apprendre lors des deux dernières saisons, et malheureusement, pour diverses raisons, nous n'avons pas accompli ce que nous espérions. Malgré tout, je me suis beaucoup amusé et je souhaite le meilleur à l'équipe pour l'avenir. J'annoncerai mes projets futurs en temps voulu", conclut le Brésilien de 39 ans.

