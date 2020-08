Vergne vainqueur, Félix da Costa nouveau Champion !

DS Techeetah monopolisait la première ligne de la grille pour cette quatrième course à Berlin, avec Jean-Éric Vergne devant António Félix da Costa, puis les Nissan e.dams d'Oliver Rowland et Sébastien Buemi. Félix da Costa abordait cette course avec 68 points d'avance sur Maximilian Günther, l'homme qui l'a remplacé chez BMW ; il lui fallait 60 points d'avance pour être titré dès aujourd'hui, et une deuxième place lui suffisait donc dans la quasi-intégralité des cas de figure, l'exception étant celui où Günther ferait le meilleur tour en course. Le pilote BMW n'était que 20e sur la grille...

Günther se crashe

... et s'est accidenté dès le premier tour en percutant violemment la NIO d'Oliver Turvey, alors que la hiérarchie ne changeait pas à l'avant du peloton ! La course a été neutralisée par le Safety Car pendant cinq minutes. Cet incident (qui va d'ailleurs coûter à Günther trois places sur la grille pour la course suivante) faisait les affaires de Félix da Costa. Ce dernier n'avait plus besoin que d'un top 5 pour être couronné, son principal rival étant désormais Lucas di Grassi... qui n'occupait que la dixième place.

Lors des premiers tours suivant la neutralisation, un peloton très compact composé de Vergne, Félix da Costa, Rowland, Buemi, de Vries, Lynn, Massa et Rast a continué de mener l'épreuve. Rast a d'ailleurs été le premier à activer le mode attaque, rapidement imité par Lynn et Massa, puis par de Vries.

Félix da Costa double Vergne

C'est alors qu'il s'est mis à pleuvoir sur Berlin ! Bien évidemment, les Formule E toujours équipées de pneus rainurés n'ont pas été trop perturbés par ces gouttes. Rowland et Buemi ont adopté l'attack mode à leur tour, passant des troisième et quatrième positions aux quatrième et sixième, au profit de Lynn et de Vries. Au passage suivant, les DS Techeetah ont fait de même... et si Vergne a conservé la tête, Félix da Costa s'est retrouvé quatrième derrière Rowland et Lynn ! Le pilote Mahindra a toutefois perdu plusieurs places dans les instants qui ont suivi.

La première salve d'utilisations du mode attaque a en tout cas débouché sur une hiérarchie similaire, avec les DS Techeetah en tête devant les Nissan e.dams de Rowland et Buemi. Simplement, Vergne a cédé la tête à Félix da Costa pour l'aider à remporter le titre.

Le top 6 restait serré avec de Vries et Lynn au bout de ce groupe, avant que l'Anglais n'active le mode attaque pour la deuxième fois, imité par le Néerlandais au tour suivant, puis par les Nissan e.dams, et enfin par les DS Techeetah.

Ainsi, avec 10 minutes + 1 tour restant au compteur, Félix da Costa continuait de mener juste devant Vergne, les DS Techeetah une seconde et demie devant un trio composé de Rowland, Buemi et de Vries. Di Grassi, lui, réalisait une belle remontée et était désormais sixième, après s'être élancé 12e. Lynn, en revanche, poursuivait sa descente aux enfers, dépassé en même temps par Massa et Evans.

Vergne repasse Félix da Costa

C'est alors que Félix da Costa a laissé Vergne récupérer la première place, tandis que le trio derrière eux faisait la jonction. Buemi a fait l'intérieur à Rowland, permettant aux DS Techeetah de reprendre une petite marge. Un freinage audacieux a ensuite permis à De Vries de prendre la quatrième place au dernier tour.

DS Techeetah a en tout cas signé le doublé lors de cette course, avec Vergne devant Félix da Costa, qui succède à Nelson Piquet Jr, Sébastien Buemi, Lucas di Grassi et Vergne au palmarès de la Formule E ! Buemi étant troisième, nous avons ainsi un podium de Champions.

Le top 10 est complété par de Vries, Rowland, di Grassi, Evans, Lotterer, Lynn et Massa. À noter que Robin Frijns n'a pas pris le départ, victime d'un problème technique. Deux dernières courses concluront la saison 2019-20 mercredi et jeudi, toujours à Berlin, sur un tracé alternatif.

E-Prix de Berlin 2020 - Quatrième manche