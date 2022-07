Félix da Costa gagne à New York, Vandoorne leader du championnat

Au lendemain d'une première course achevée dans un véritable chaos, c'est le soleil franc de New York qui attendait cette fois les pilotes de Formule E. De quoi proposer un scénario (un peu) plus serein mais non moins riche en enjeux, avec des candidats au titre pas tous bien placés sur la grille de départ. Notamment le leader du championnat, Edoardo Mortara, condamné à s'élancer en fond de grille tout comme le vainqueur de la veille, Nick Cassidy.

Parti en pole position, António Félix da Costa a conservé l'avantage au premier virage alors qu'André Lotterer a failli rester scotché sur la grille, chutant d'emblée hors du top 10. Quant à Jean-Éric Vergne, il a une nouvelle fois connu un envol difficile pour se retrouver 18e, juste devant Mortara. La première partie de course a fait place à un logique round d'observation aux avant-postes, sachant qu'il fallait pour cette course activer le mode attaque une seule fois pour bénéficier d'un surplus de puissance pendant huit minutes.

Dan Ticktum a été parmi les premiers à l'activer mais il a fallu patienter davantage pour les leaders : Nyck de Vries et Sérgio Sette Câmara l'ont fait à une demi-heure de l'arrivée, tout comme Jean-Éric Vergne, lancé dans une remontée pour tenter d'intégrer le top 10. Félix da Costa et Alexander Sims l'ont fait un tour plus tard, permettant à Stoffel Vandoorne de prendre les commandes de la course pendant une boucle, avant de procéder lui aussi à l'activation. On a donc retrouvé Félix da Costa en tête devant Sims et les deux Mercedes de Vandoorne et De Vries.

Passe d'armes musclées avec De Vries

Stoffel Vandoorne quitte New York en tête du championnat.

Très offensif depuis les premières minutes, Mitch Evans est parvenu à se défaire de plusieurs adversaires, y compris de De Vries aux abords de la mi-course. Peu avant le dernier quart d'heure de course, tous les concurrents avaient activé puis épuisé leur mode attaque, mettant tout le monde sur un pied d'égalité pour le rush final. Le moment choisi par Vandoorne pour porter l'estocade sur Sims et s'emparer de la deuxième position. Evans, lui, a insisté mais s'est heurté à un De Vries fermant la porte de manière (trop) virile, le pilote Jaguar rattrapant de justesse une situation qui aurait pu lui échapper.

Le même De Vries a ensuite eu maille à partir avec Sims, victime à son tour d'un décalage tardif de son adversaire, puis attaqué avec contact à la clé par Evans. Le tout a fait les affaires de Félix da Costa et Vandoorne en tête de la course, tous les deux armés du Fanboost qui n'a donc pas modifié le rapport de force. Evans, lui, a subtilisé la troisième place à Sims à quelques minutes de l'arrivée.

Les derniers instants ont été marqués par un incident en milieu de peloton, où Di Grassi s'est retrouvé en travers de la piste pendant quelques minutes, empêchant les concurrents de passer. Alors qu'il était revenu dans les points, Vergne en a fait les frais, mais Mortara a tiré son épingle du jeu en accédant à la dixième place. Devant, Félix da Costa n'a pas tremblé et s'est imposé devant un Vandoorne qui prend du coup les commandes du championnat. Le Belge quitte les États-Unis avec 11 points d'avance sur Mortara, 15 sur Evans et 27sur Vergne.

E-Prix de New York II