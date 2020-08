Deuxième pole pour Antonio Félix da Costa à Berlin !

La deuxième journée de course sur l'aéroport de Tempelhof, en Allemagne, voit les conditions climatiques être chaudes mais avec une piste qui a forcément été gommée et qui constitue un désavantage moins important pour les pilotes du premier groupe.

Toutefois, dans ce premier groupe justement, seul Antonio Félix da Costa se montre rapidement (et à nouveau) à son avantage en dominant les autres leaders du championnat avec un temps de 1'06"791, soit 0"357 de mieux que Sam Bird mais surtout 0"725 par rapport à son dauphin au championnat, Mitch Evans. Du côté de BMW, Alexander Sims recevra une pénalité de 20 places sur la grille pour un changement de batterie.

Lire aussi : Le cofondateur et président de la Formule E touché par le COVID-19

Cependant, Da Costa trouve provisoirement à qui parler dans le second groupe puisque Sébastien Buemi parvient à le devancer de 0"012, le privant ainsi du point pour le meilleur temps de la phase de groupes. Au terme de la phase de groupes, seul Alex Lynn parvient à se hisser dans le même dixième que les deux hommes de tête, les trois pilotes étant accompagnés par Robin Frijns, Nyck de Vries et Lucas di Grassi en Super Pole.

Mais durant cette ultime phase, le Portugais, leader du championnat et vainqueur de la course de ce mercredi, n'a laissé aucune chance à ses rivaux et empoché les quatre points allant avec. Buemi, Lynn et De Vries ont été tout bonnement repoussés à quatre dixièmes, Frijns à une demi-seconde et Di Grassi à huit dixièmes. La course débutera ce soir à 19h, heure française.

Phase de groupes

Super Pole