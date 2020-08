Félix da Costa écrase la concurrence et signe la pole

Sur l'aéroport de Tempelhof qui accueille six courses de Formule E en neuf jours, António Félix da Costa a frappé un grand coup dès la phase de poules où, comme d'habitude, les cinq premiers pilotes du championnat se sont retrouvés dans le Groupe 1, avec les conditions de piste les moins favorables. Auteur d'un chrono de 1'07"122, le leader du classement général a relégué ses rivaux pour le titre à plus de quatre dixièmes de seconde et allait surtout ne pas être battu : personne ne s'est approché à moins d'un dixième et demi de ce chrono.

En revanche, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Nyck de Vries, André Lotterer, Jérôme d'Ambrosio, Sam Bird et Oliver Rowland se sont immiscés entre Félix da Costa et son dauphin au championnat, Mitch Evans, qui n'est que neuvième – le pilote Jaguar s'élancera huitième, Rowland ayant reçu une pénalité de 20 places sur la grille pour avoir changé de convertisseur.

Les pilotes BMW Alexander Sims et Maximilian Günther, troisième et quatrième du championnat, se sont qualifiés 17e et 13e respectivement. Enfin, parmi les nombreux intérimaires, Alex Lynn (qui remplace Pascal Wehrlein chez Mahindra) et René Rast (à la place de Daniel Abt chez Audi Sport Abt) n'ont pas démérité, 12e et 14e.

La Super Pole, quant à elle, était initialement serrée : Vergne, Lotterer, Buemi, De Vries et D'Ambrosio, les cinq premiers à prendre la piste, se tenaient en 0"250, mais aucun n'avait fait le tour parfait : avec le secteur inaugural de Vergne, le second partiel de De Vries et le troisième de D'Ambrosio, il était possible d'aller deux dixièmes plus vite… et Félix da Costa a fait encore mieux que ça : 1'06"799, plus de trois dixièmes devant Vergne ! Le Portugais empoche quatre points et se place en position idéale pour creuser l'écart au championnat lors de la course, dont le départ sera donné à 19h.

Phase de groupes

Super Pole