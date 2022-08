Fenestraz et Nato piloteront pour Nissan e.dams en 2022-23

Nissan e.dams disposera en 2022-23 d'un duo totalement inédit composé de Norman Nato et Sacha Fenestraz pour la neuvième saison du Championnat du monde de Formule E.

Âgé de 23 ans, Fenestraz a fait ses débuts en FE lors de la deuxième course de la finale de la saison 2021-22, à Séoul il y a quelques jours, en remplaçant au dernier moment Antonio Giovinazzi, blessé, chez Dragon Racing.

Depuis 2020, le Franco-Argentin s'est concentré presque exclusivement sur ses campagnes jumelées de Super Formula et SUPER GT au Japon, mais il est également bien établi dans le paddock FE, ayant servi de pilote de réserve et de développement pour Jaguar au cours des deux dernières saisons. L'ex-junior de Renault a piloté pour la marque britannique lors du rookie test de 2020 à Marrakech et a été le premier pilote à goûter à la monoplace Gen3 de l'équipe lors d'essais privés plus tôt cette année.

Fenestraz a remporté sa toute première victoire en Super Formula à Sugo cette saison pour le compte de Kondo Racing, avant de signer également son tout premier succès en SUPER GT aux côtés de son équipier Ritomo Miyata chez TOM'S à Fuji, la semaine précédant sa pige FE avec Dragon à Séoul. Lors de cette ultime course, il s'est hissé à la 16e place, égalant le meilleur résultat obtenu par Giovinazzi sur toute la campagne. Au classement des championnats japonais, il est actuellement second de Super Formula derrière le solide leader Tomoki Nojiri à deux courses de la fin et occupe avec Miyata la tête en SUPER GT, à la mi-saison.

Quant à Nato, âgé de 30 ans, il s'agit pour lui d'un retour à temps plein dans la discipline puisqu'il avait participé à la saison 2020-2021 pour le compte de Venturi, avec à la clé une victoire à Berlin. Il a remplacé Sam Bird, blessé, chez Jaguar lors de la finale de la saison 2022-23 du côté de Séoul. Il dispute cette saison le Championnat du monde d'Endurance avec WRT en LMP2, avec comme meilleur résultat la victoire dans la catégorie aux 6 Heures de Monza.

Nissan e.dams disposait d'un line-up composé de Sébastien Buemi et Maximilian Günther pour la saison qui vient de s'achever. Le Suisse quitte ainsi l'équipe pour laquelle il courait, sous ses différentes identités, depuis la création du championnat 100% électrique, a priori pour rejoindre Envision Racing ; l'avenir de l'Allemand est quant à lui plus incertain.