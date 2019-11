Vendredi 22 novembre, le coup d'envoi de la sixième édition du Championnat de Formule E sera donné sur le circuit d'Ad Diriyah. Beaucoup de nouveautés à noter au niveau des circuits dans un premier temps.

En effet, par rapport à l'an passé, exit les villes de Monaco, Hong Kong et Berne, alors que Séoul et Djakarta font leur apparition. De son côté, Londres fait son retour en accueillant la finale le 26 juillet 2020. L'E-Prix de Hong Kong mérite un retour particulier puisque l'épreuve a été annulée en raison des affrontements entre la population et le gouvernement.

Du côté des équipe, on notera l'arrivée de deux structures d'envergure avec les débuts des équipes Mercedes EQ et Porsche. Quant à l'équipe NIO, suite à sa reprise par le Lisheng Racing, est désormais baptisée NIO 333 FE Team.

Grandes nouvelles également sur le front des pilotes avec le retour de Neel Jani en Formule E avec l'équipe Porsche, qui a également recruté André Lotterer. Chez Dragon, on retrouvera un autre pilote suisse, Nico Müller, aux côtés de Brendon Hartley, lui aussi nouveau venu dans l'équipe.

L'équipe BMW i Andretti Motorsport, en revanche, a décidé de miser sur Maximilian Günther. Un duo d'envergure est également à retrouver chez Mercedes avec Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, champion FIA F2 2019.

Alors qu'António Félix da Costa change d'équipe pour rejoindre les rangs de DS Techeetah, James Calado rejoint l'équipe Panasonic Jaguar Racing. Enfin, au sein du NIO 333 FE Team, c'est Ma Qing Hua et Oliver Turvey qui défendront les couleurs de l'équipe chinoise new-look.

Parmi les grandes innovations techniques, on notera surtout l'interdiction de l'utilisation de moteurs bimoteurs de cette saison. De plus, la puissance en mode Attaque a été augmentée de 10 kW. Pour chaque minute de FCY ou de neutralisation derrière la voiture de sécurité, 1 kWh sera soustrait de l'énergie totale mesurée depuis le début de la neutralisation de la course.

En ce qui concerne les modifications du règlement, à partir de cette saison, le pilote le plus rapide dans les groupes de qualification se verra attribuer un point pour le championnat.