La Formule E est la "blague de la semaine" après la farce de Valence

En fin de course ce samedi à Valence, l'ensemble du plateau de Formule E s'est retrouvé dans une situation extrême, la plupart des concurrents tombant à court d'énergie. Une situation provoquée par plusieurs facteurs, dont la consommation particulièrement importante sur ce tracé atypique pour la FE, mais aussi la multiplication des Safety Cars au terme desquels de l'énergie a été retirée comme le prévoit le règlement.

La situation aurait pu être totalement différente selon la FIA si le leader António Félix da Costa avait temporisé de sorte à n'avoir qu'un seul tour à faire au lieu des deux qui ont mis l'ensemble des concurrents en difficulté. Les équipes ont quant à elles pointé du doigt la dernière réduction d'énergie décidée par la direction de course et le faible nombre de tours qu'il restait pour pouvoir l'amortir.

Réagissant aux propos des officiels sur son propre rôle dans la situation, Da Costa a déclaré sur Twitter : "Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cela [de la part de la FIA]. Si j'étais allé encore plus lentement sous [Safety Car], combien d'équipes auraient protesté contre moi à la fin ? Et aussi, si j'étais allé plus lentement, ils auraient retiré encore plus d'énergie. Aujourd'hui, c'était uniquement entre les mains de la FIA d'empêcher cela."

Le Portugais a également déclaré à Motorsport.com que la Formule E serait "la blague de la semaine", estimant que l'intérêt du public pour la première manche de l'histoire de la discipline sur un circuit permanent était particulièrement haut.

"En tant que fan de sport automobile, aujourd'hui était un grand jour pour la Formule E car c'était la première course sur circuit permanent. Je suis sûr que nous avons attiré de nouveaux spectateurs, des personnes qui n'étaient pas convaincues et qui nous ont regardé de plus près."

"Ce n'est pas l'image de la Formule E. Ce n'est pas l'image que nous voulons transmettre. Nous serons la blague de la semaine, je suppose. Ce n'est pas un bon jour pour nous. Je suis désolé pour les fans. En tant que pilote, ça fait très mal. Il n'y a pas grand-chose que nous aurions pu faire. [...] Au final, l'équipe... et tout le monde est blessé. Tout le monde est abattu. C'est douloureux. Vous ne pouvez pas le croire. Les ingénieurs sont abattus et tristes."