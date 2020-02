La Formule E présente sa nouvelle monoplace

La Formule E a levé le voile sur la nouvelle apparence que prendront les monoplaces à partir de la saison 2020-2021, au cours de laquelle la discipline deviendra également un Championnat du monde à part entière. L'évolution aérodynamique s'applique au châssis Gen2 lancé la saison dernière et l'ensemble est baptisé Gen2 EVO. Il sera utilisé comme base commune à toutes les équipes pour les deux prochaines campagnes, avant l'arrivée de la Gen3.

De nombreux changements visuels sont à noter et sautent aux yeux. Le premier concerne toute la partie avant et avait été annoncé afin de rendre cette zone plus vulnérable aux contacts, avec l'intention de limiter ces derniers en piste. On découvre ainsi un nouvel aileron avant qui est recourbé vers le haut à ses extrémités, ainsi que la disparition des arches de roues. À l'arrière apparaît une aile de requin ainsi qu'un aileron retravaillé, constitué de deux plans incurvés sans se rejoindre.

"La Gen2 s'impose déjà comme l'une des voitures de course les plus marquantes à avoir pris la piste, et comme son nom l'indique, la Gen2 EVO est une évolution supplémentaire de ce design distinctif", précise Alejandro Agag, président de la Formule E. "Comme nous l'avions fait avec la première génération de monoplace, la Gen2 EVO a reçu un package restylé pour lui donner un aspect plus lisse et plus agile. Son design futuriste fait une fois de plus de la Formule E une catégorie d'innovation sur le plan de la technologie et de l'apparence."

Alors que les premières images officielles de cette nouvelle version ont été dévoilées, elle sera physiquement présentée le mois prochain à l'occasion du Salon international de l'automobile de Genève. Il est à noter que l'évolution est uniquement aérodynamique et que la Gen2 EVO conserve les roues 18 pouces équipées de pneus Michelin ainsi que le système électronique fourni par McLaren Applies Technologies.

"Le Championnat de Formule E est seulement dans sa sixième saison de compétition, et pourtant sa technologie a beaucoup évolué et peut profiter à tous les usagers de la route", se félicite Jean Todt, président de la FIA. "Je suis ravi qu'en même tant que son passage au statut de Championnat du monde, nous assistions à une nouvelle évolution de la Gen2 avec un nouveau look enthousiasmant. C'est cette approche progressive du championnat qui a contribué à l'expansion de la grille et à l'amélioration de sa compétitivité, qui continue à se renforcer et qui ouvre la voie pour l'avenir de la mobilité urbaine durable."

