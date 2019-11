Günther pénalisé, BMW perd son doublé

Maximilian Günther, qui était monté sur le podium pour la première fois de sa jeune carrière en Formule E, a été reconnu coupable par les commissaires d'avoir dépassé Lucas di Grassi et Stoffel Vandoorne sous le régime de la voiture de sécurité, au restart, ce qui l'avait grandement aidé à finir deuxième. L'Allemand de 22 ans a été pénalisé de 24 secondes et se retrouve donc 11e.

Nyck de Vries et Oliver Turvey, septième et huitième respectivement sous le drapeau à damier, ont aussi été sanctionnés par les commissaires. De Vries a reçu cinq secondes de pénalité pour une infraction liée à sa batterie et 24 secondes pour avoir également dépassé sous Safety Car ; il est classé 16e. Turvey, quant à lui, a été disqualifié pour avoir utilisé 0,06 kWh d'énergie en trop ; une potentielle sixième place aurait pourtant fait du bien à NIO, dont la monoplace est en retrait en matière de performance pure.

Lucas di Grassi hérite ainsi de la deuxième place devant Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Oliver Rowland, Daniel Abt (remonté de la 22e place qu'il occupait au 13e tour) et James Calado. Jean-Éric Vergne, qui partait dernier avec un stop-and-go à purger en début de course, signe un résultat inespéré avec la huitième place, alors que Brendon Hartley et António Félix da Costa marquent les derniers points disponibles, le Portugais empochant le point du meilleur tour en course.

La situation reste similaire au championnat avec Alexander Sims (35 points) en tête devant Stoffel Vandoorne (30), Sam Bird (26) et Oliver Rowland (22).