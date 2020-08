Günther remporte son duel avec Vergne pour la victoire

Après deux premières courses difficiles à Berlin, Jean-Éric Vergne s'élançait de la pole position grâce à une superbe performance en qualifications, devançant Maximilian Günther, Jérôme d'Ambrosio et Stoffel Vandoorne sur la grille de départ. Le leader du championnat, António Félix da Costa, pouvait déjà être sacré, mais avait besoin d'une victoire et de circonstances très favorables, depuis la neuvième place de la grille.

Vergne a conservé la tête au départ et a rapidement creusé une avance de près de deux secondes alors que ses rivaux bataillaient derrière lui. D'Ambrosio a fait l'intérieur à Günther dans le très long premier virage, l'Allemand tentant de riposter dans l'épingle avant de reprendre finalement son bien au deuxième tour. Lynn s'est maintenu au quatrième rang devant Frijns et Vandoorne, qui a perdu une place avec un freinage trop audacieux lorsqu'il a tenté de dépasser la Mahindra devant lui. Félix da Costa, lui, était huitième.

Lynn était quelque peu en difficulté, se faisant dépasser coup sur coup par Frijns et Vandoorne. Günther, lui, a rapidement refait son retard sur le leader Vergne, sans l'attaquer pour autant lors des tours suivants.

Une série d'incidents impliquant notamment James Calado, Sérgio Sette Câmara et Neel Jani (qui ont été contraints à l'abandon) au bout de 13 minutes de course a entraîné l'intervention de la voiture de sécurité, qui n'a pas changé grand-chose d'un point de vue sportif car le peloton était déjà relativement regroupé. L'épreuve a été neutralisée pendant une dizaine de minutes.

Günther attaque sans relâche

Au restart, Günther a lancé sa première attaque sur Vergne, sans succès. Le pilote BMW a immédiatement activé l'attack mode... mais s'est retrouvé derrière D'Ambrosio, Frijns et Vandoorne : c'était une mauvaise opération. Vergne a ainsi pu l'activer à son tour dans la boucle suivante et conserver la tête de justesse, ensuite imité par tous les pilotes aux avant-postes. Pendant ce temps, Vandoorne a été victime d'une crevaison et a perdu toute chance de points.

Après 20 tours de course, Vergne menait devant Günther, Frijns, D'Ambrosio, Rowland, Massa, Lynn et Félix da Costa, qui se plaignait de la défense trop agressive de l'Anglais devant lui. Le leader du championnat a fini par trouver l'ouverture pour la septième place. Le chassé-croisé des activations du mode attaque a continué, Vergne conservant à nouveau la tête d'extrême justesse face à Günther, qui a harcelé le Français sans relâche.

Félix da Costa, pendant ce temps, a poursuivi sa remontée pour s'emparer de la quatrième place. Günther, lui, n'abandonnait pas ses espoirs de victoire, mais Vergne a opposé une féroce résistance à ses assauts... L'Allemand a toutefois fini par trouver l'ouverture à quelques tours du but.

Frijns vient du diable Vauvert

Ce n'était pas fini : Frijns avait économisé davantage d'énergie que ses pairs et a aisément dépassé Vergne pour la deuxième place. Günther a tant bien que mal résisté au Néerlandais pour remporter sa deuxième victoire de la saison et se propulser de la neuvième à la deuxième position du championnat, avec Vergne sur la troisième marche du podium.

Félix da Costa a fait mieux que sauver les meubles avec une quatrième place qui le rapproche un peu plus du titre, devant Lotterer, Rowland, D'Ambrosio, Di Grassi, Evans et Sims. AFDC a désormais 137 points au compteur, contre 69 pour Günther et 61 pour Di Grassi, avec trois courses restant à disputer.

E-Prix de Berlin - Troisième manche