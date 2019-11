Gutiérrez aura un rôle chez Mercedes en Formule E

Mercedes a nommé Esteban Gutiérrez au poste de pilote de réserve et de développement dans son écurie de Formule E. Il partagera ce rôle avec Gary Paffett au cours de la saison 2019-2020, qui débutera la semaine prochaine en Arabie saoudite.

Lors de la saison 2016-2017, Gutiérrez a pris le départ de trois E-Prix avec l'équipe Techeetah. Plus récemment, il a testé la Silver Arrow 01 à Majorque, au mois d'août, avant que Mercedes n'officialise son duo de pilotes composé de Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries.

Alors que Mercedes va disputer sa première saison en Formule E, Gutiérrez et Paffett alterneront leur présence sur les courses. Le pilote mexicain est dans le giron de la firme à l'étoile depuis l'an dernier, puisqu'il est déjà pilote de simulateur pour l'écurie de Brackley en Formule 1.

"J'ai vraiment hâte de poursuivre mon aventure avec la famille Mercedes en rejoignant la Formule E comme pilote de réserve et de développement", a réagi Gutiérrez. "Je voudrais remercier l'équipe qui me donne la chance d'être avec eux et de prendre part à ce nouveau chapitre passionnant."

Directeur de l'équipe Mercedes en Formule E, Ian James a souligné les "nombreux défis" qui attendent ses hommes pour cette première saison dans le championnat tout électrique de la FIA.

"Je suis vraiment ravi que nous ayons pu nous attacher les services d'Esteban, qui est lui aussi un pilote expérimenté", souligne-t-il. "Il a fait un excellent travail lors des essais à Majorque, où il s'est parfaitement intégré à l'équipe. Il a beaucoup d'expérience à offrir après avoir couru dans différents championnats comme la Formule 1, la Formule E et l'IndyCar. Il a aussi gagné en savoir-faire dans le simulateur en ce qui concerne le développement et les réglages d'une voiture."