Premiers essais avec Jaguar pour Sam Bird

Victorieux à neuf reprises en Formule E, Sam Bird a également participé à toutes les manches organisées depuis la création du championnat, à chaque fois sous les couleurs de Virgin Racing. Le Britannique de 33 ans a toutefois décidé de changer d'air pour la saison prochaine, qu'il disputera avec l'écurie Jaguar, où il remplacera James Calado aux côtés de Mitch Evans. Les deux hommes ont participé à leurs premiers essais au volant de la nouvelle I-Type 5 sur l'aéroport d'Abingdon, en Grande-Bretagne, le tout avec une livrée de camouflage.

"Je viens de boucler ma première journée au volant de notre I-Type 5 de développement chez Jaguar Racing", se réjouit Bird. "Après avoir passé du temps dans le simulateur, c'était bien de retrouver une Formule E. J'étais très fier de porter pour la première fois la combinaison Jaguar ce matin, et de marcher dans les pas de grands pilotes qui ont couru pour la marque."

"J'ai pris mes marques avec mes ingénieurs et les relations sont déjà excellentes. Il y a beaucoup de nouveaux noms et de nouveaux visages, et je profite de chaque réunion pour apprendre à connaître l'équipe. Mitch et moi avons aussi passé du temps ensemble et nous avons tous les deux faim de succès. Une longue saison nous attend, mais c'est un bon point de départ et nous sommes impatients que la saison 7 soit lancée le mois prochain avec les essais officiels à Valence."

Mitch Evans avait signé un excellent début de saison dernière avant de rentrer dans le rang et de terminer septième après la série d'épreuves organisée à Berlin en août, pour conclure le championnat. Jaguar a chuté au septième rang du classement par équipes suite à ses mauvaises performances lors des courses allemandes.

L'équipe britannique a renouvelé son partenariat avec GKN Automotive, qui l'aidera dans le développement logiciel de sa monoplace. En ce qui concerne le groupe propulseur, les deux entité partenaires travaillent sur un système de refroidissement avancé afin d'améliorer l'efficacité du bloc. Deux ingénieurs dépêchés par GKN seront présents aux côtés de l'équipe tout au long de la saison.

Les essais officiels précédant la saison 2020-2021 débuteront à Valence, sur le circuit Ricardo Tormo, le 28 novembre prochain. Le premier E-Prix est programmé le 16 janvier 2021 à Santiago du Chili.