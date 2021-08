Jake Dennis prolonge avec Andretti pour la saison 2021-22

La finale de la saison 2020-21 de Formule E, qui se joue à Berlin ce week-end, marque également la dernière sortie de BMW dans le championnat électrique. Le constructeur allemand était arrivé en 2018 comme partenaire de l'équipe Andretti Autosport mais, en dépit d'une association fructueuse, a annoncé son départ l'an dernier après avoir "épuisé les possibilités" de développer ses technologies au sein de la discipline.

En conséquence, un grand point d'interrogation planait au-dessus du duo de pilotes d'Andretti pour l'an prochain, Jake Dennis et Maximilian Günther étant contractuellement liés à BMW et non à la structure anglo-américaine. Néanmoins il vient d'être annoncé que Dennis serait de la partie l'an prochain pour la dernière tournée des monoplaces de deuxième génération.

"Je suis super heureux et vraiment honoré de rester chez Andretti pour la huitième saison de la Formule E", a-t-il indiqué. "Mon objectif était de rester dans l'équipe, et je pense qu'ils avaient les mêmes intentions après une année aussi bonne. J'ai hâte de continuer à m'investir avec eux et j'espère que de nombreux bons résultats suivront."

Jake Dennis a réalisé jusqu'à maintenant une excellente première saison en Formule E. Le pilote britannique a remporté deux victoires, à Valence et à Londres, et aborde aujourd'hui la double confrontation de Berlin à la quatrième position du classement général, à 14 points de Nyck de Vries, le leader.

Le nouveau contrat de Dennis augmente également ses chances de rester sur la grille de départ pour la saison 2022-23, marquant l'arrivée de la Gen3, car les équipes préfèrent miser sur la stabilité afin de faciliter le développement des nouvelles monoplaces de 470 ch et allégées de 120 kg. L'avenir de Günther chez Andretti reste encore en suspens.

Le directeur de l'équipe, Roger Griffiths, a ajouté : "Au cours de sa première saison, Jake a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour gagner en Formule E. Sa connaissance du groupe propulseur BMW et des systèmes associés, ainsi que de l'équipe Andretti, signifie que cette relation devrait être annonciatrice de succès pour la saison à venir. N'importe qui est d'accord pour dire que remporter deux victoires en tant que rookie est impressionnant !".