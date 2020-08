Jean-Éric Vergne signe la pole de la troisième course à Berlin

Après deux premières courses difficiles pour cette reprise de la saison 2019-2020 de Formule E, Jean-Éric Vergne a peut-être trouvé la clé. Le Français a en tout cas signé la pole position sur la version habituelle du tracé de l'aéroport Tempelhof, permettant à l'écurie Techeetah d'être toujours invaincue dans l'exercice dans la capitale allemande.

Auteur des deux poles et deux victoires depuis le début de cette finale de la saison et large leader du championnat à quatre courses du terme, António Félix da Costa n'a pas connu autant de réussite sur cette version du circuit et n'a signé "que" le neuvième temps de la phase de groupes. La course débutera à 19 heures, heure française, avec sans doutes des pénalités à venir qui vont modifier l'allure de la grille.

Phase de groupes

Super Pole