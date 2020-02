Lotterer offre à Porsche sa première pole position

Au volant de sa Porsche 99X Electric, Lotterer s'est hissé en Super Pole avec le troisième chrono de la phase de groupes avant de prendre le meilleur sur ses rivaux au moment crucial. Il devance Mitch Evans, Pascal Wehrlein et Nyck de Vries pour un top 4 composé de pilotes du groupe 2 – tous entre la huitième et la 12e place du championnat, avec l'opportunité de gagner du terrain s'ils obtiennent un bon résultat en course... mais ce sera compliqué pour Wehrlein, puisque les deux Mahindra sont pénalisées pour un changement de boîte de vitesses et s'élanceront du fond de grille.

Les concurrents du premier groupe, comme à l'accoutumée, ont eu des difficultés. Seul Bird a accroché la Super Pole et sera cinquième sur la grille, tandis que les deux leaders du classement général, Stoffel Vandoorne et Alexander Sims, se sont qualifiés 11e et 20e ; ils partiront dixième et 18e. Cette séance a été une véritable catastrophe pour BMW i Andretti, puisque Maximilian Günther n'a pas fait bien mieux que son coéquipier anglais, classé 18e (16e sur la grille).

Qualifié seulement neuvième (il sera huitième au départ) malgré sa présence dans le troisième groupe, Jean-Éric Vergne a déploré des problèmes de freins, décrivant sa séance comme "juste de la survie".

Victime d'un violent accident en Essais Libres 1, Daniel Abt n'a pas pu participer à cette séance qualificative. "Après une première analyse de ce qu'il s'est passé en EL1, il apparaît que Daniel s'est écrasé en raison d'un problème de communication du logiciel", indique Audi Sport Abt Schaeffler dans un communiqué. "Bien qu'il ait freiné fort, la voiture n'a pas ralenti comme il se doit. Le problème a été résolu pour les trois autres Audi e-tron FE06." Sa présence sur la grille de départ est donc remise en question ; l'extinction des feux est prévue à 23h, heure française.

E-Prix de Mexico 2020 - Phase de groupes des qualifications

E-Prix de Mexico 2020 - Super Pole

