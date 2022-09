Lotterer restera en Formule E grâce à Andretti

Il l'espérait de tout cœur, André Lotterer restera impliqué en Formule E la saison prochaine, mais ce ne sera pas au sein du programme Porsche. Titularisé par le constructeur allemand pour son retour en prototype l'an prochain, l'Allemand a cédé sa place à António Félix da Costa pour la saison 2022-2023 de Formule E aux côtés de Pascal Wehrlein. Si une implication par le biais d'un programme de réserviste paraissait envisageable, André Lotterer a finalement décroché un volant à plein temps chez Avalanche Andretti. Il y remplacera Oliver Askew et complétera ainsi un calendrier qui s'annonce chargé avec son engagement en LMDh.

L'équipe Andretti a noué des liens avec Porsche pour la fourniture d'un groupe propulseur, ce qui peut certainement expliquer la mise en place facilité d'un accord avec André Lotterer, qui fera équipe avec Jake Dennis.

"Je suis très heureux de rejoindre Avalanche Andretti FE pour la Saison 9 et pour le coup d'envoi de l'ère Gen3", se réjouit le triple vainqueur des 24 Heures du Mans. "Travailler avec Jake sera génial pour continuer à aider l'équipe à progresser vers les avant-postes."

Michael Andretti, lui, se félicite d'avoir ainsi à sa disposition un tel duo de pilotes alors que l'objectif de son équipe est en effet de se rapprocher des meilleurs dans la discipline. André Lotterer jouit en effet d'une expérience de cinq années dans le championnat, où il a d'abord roulé pour Techeetah avant de rejoindre Porsche en 2019-2020. Il n'a jamais remporté d'E-Prix mais en a été plusieurs fois très proche.

"On construit toujours les choses pour se retrouver aux avant-postes, dans chaque championnat où l'on est engagé", rappelle Michael Andretti. "André arrive chez Avalanche Andretti avec une grande expérience et cela constitue une nouvelle étape dans la création d'une équipe capable de se battre pour des victoires et pour le championnat du monde. On est impatients de le voir rejoindre Jake pour former un duo passionnant et compétitif."

Avec ce transfert, l'avenir d'Oliver Askew en Formule E semble désormais plus que compromis, alors que le pilote américain a éprouvé de nombreuses difficultés durant une grande partie de la saison 2021-2022, avant de rétablir un peu la situation en fin de championnat.