Lucas di Grassi et Audi s'imposent sur le fil

Un grand soleil se dresse au-dessus de l'ancien aéroport de Tempelhof, théâtre de la finale de la saison 2020-21 du Championnat du monde de Formule E. L'E-Prix de Berlin est divisé en deux manches, et Jean-Éric Vergne signe la pole position de la première course. Seulement douzième au classement général, le Français reste mathématiquement dans la course pour le titre et, bonne nouvelle pour le camp Techeetah, la majorité des leaders du classement s'élancent depuis le fond de la grille.

Vergne réalise un bon départ lorsque les feux s'éteignent et conserve le commandement à la sortie du long premier virage, devant son coéquipier António Félix da Costa. Le classement se fige une fois le premier tour complété, les pilotes temporisant légèrement avant d'activer leur mode attaque.

Un premier retournement de situation se produit à environ une demi-heure du drapeau à damier : Sam Bird, troisième du classement général, perd de la puissance et s'arrête dans la ligne droite des stands. Le Safety Car est déployé pour permettre aux commissaires de déloger la Jaguar. Les rêves de titre du Britannique prennent un sacré coup.

Quelques boucles après la relance de la course, à l'approche du sixième virage, Félix da Costa surprend son coéquipier Vergne et s'empare de la tête. Le Français est successivement dépassé par Lucas di Grassi et René Rast, les deux pilotes Audi, et Edoardo Mortara. Mais Félix da Costa connaît à son tour des difficultés et laisse les clés de la course au duo Di Grassi-Rast.

La course s'emballe alors que les pilotes de tête activent tour à tour leur mode attaque. Les pilotes Venturi s'en sortent le mieux en dépassant les Audi. À l'autre bout du classement, Nyck de Vries, leader du championnat, regagne les stands et abandonne. Une fois encore, cela a un impact majeur sur ses chances de titre.

Mortara, Nato et Di Grassi s'échappent à un quart d'heure du but, les Techeetah ne peuvent pas suivre le rythme effréné des leaders. Di Grassi porte une attaque sur le Français dans le dernier virage et, profitant de l'avantage de puissance offert par son mode attaque, se précipite sur Mortara et l'efface assez facilement un tour plus tard, sur la ligne droite des stands.

Si le Champion 2016-17 file vers une victoire certaine, les autres positions sur le podium sont loin d'être acquises. Mitch Evans harcèle Nato, cramponné à la troisième place, et finit par trouver une ouverture. Di Grassi, qui a vu Mortara revenir sur lui, ne craque pas sous la pression et franchit la ligne d'arrivée avec une courte avance sur le Suisse. Le pilote Audi offre un beau cadeau d'adieu à la marque aux anneaux, qui tire sa révérence cette saison.

E-Prix de Berlin 2021 - Course 1