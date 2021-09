Di Grassi trouve refuge chez Venturi à la place de Nato

Norman Nato a beau avoir fini la saison de Formule E en fanfare avec une quatrième place puis une victoire à Berlin, ça n'aura pas suffi. Le Français, 18e du championnat à seulement 45 points du titre, n'est pas conservé par Venturi pour la campagne à venir, lui qui a pourtant montré son potentiel et perdu deux podiums à cause de sanctions : une disqualification à Rome pour avoir consommé trop d'énergie et une pénalité de cinq secondes à Valence après un accrochage avec Alex Lynn.

Il faut dire qu'une pointure était sur le marché des transferts, à la suite du départ d'Audi du championnat tout électrique et de la disparition de l'écurie Abt associée, qui n'a pu trouver un accord pour se maintenir dans la discipline. Lucas di Grassi, champion 2016-17, recordman du nombre de podiums (35) et de points (883) en Formule E, va rejoindre Venturi aux côtés d'Edoardo Mortara. Ce dernier a arraché le titre honorifique de vice-champion la saison dernière malgré seulement sept arrivées dans les points en 15 épreuves, et avec tout juste six unités d'avance... sur la huitième place.

"La saison dernière, nous avons démontré que nous avions un package compétitif", déclare la directrice d'équipe Susie Wolff. "Il y a eu de nombreux temps forts au fil de la saison, qui a commencé par un podium et fini par une victoire. Edo a montré à tout le monde ce que nous avons toujours su : qu'il est un candidat au titre mondial."

"[Lucas et lui] vont se pousser dans leurs retranchements et tirer notre équipe vers le haut. Que les deux voitures marquent des points à chaque course est essentiel pour nous au championnat des équipes, et avec notre nouveau duo de pilotes, on peut être optimiste pour beaucoup de choses."

Ce sera un nouveau défi pour Di Grassi, qui est l'un des deux seuls pilotes avec Sam Bird à avoir participé aux 84 courses tenues depuis la création de la Formule E, de surcroît avec la même écurie, Audi Sport Abt Schaeffler. Le Brésilien de 37 ans va désormais tenter de hisser vers de nouveaux sommets une écurie Venturi qui n'a gagné que trois courses en FE, dont deux la saison dernière.

"Quiconque me connaît sait combien j'ai l'esprit de compétition", affirme Di Grassi. "C'est essentiel pour moi de courir pour une équipe qui, je le sais, peut se battre à l'avant et vraiment jouer le championnat. [Venturi] était très, très performant la saison dernière. On voit que l'équipe a beaucoup progressé ces dernières années. L'élan est vraiment là, et ils se sont clairement améliorés dans tous les domaines."

"Edo a fait une saison fantastique, vraiment solide, il s'est battu pour le titre jusqu'à la toute fin et il y a eu beaucoup de fois dans la saison où je me suis battu avec les deux Venturi et j'ai pu voir combien elles étaient compétitives", ajoute celui qui a été rejoint sur le podium par Mortara à l'occasion de ses deux victoires en saison 7.

Quant à Nato, il va au moins poursuivre sa carrière en Endurance, engagé en FIA WEC dans la catégorie LMP2 avec Realteam Racing. Il pourrait également retrouver son rôle de pilote de réserve Venturi mais aussi discuter avec d'autres équipes pour trouver un volant de titulaire.