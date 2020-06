Coincé en Chine, Ma va rater les six courses de Berlin

Les six épreuves du meeting berlinois, qui va conclure la saison 2019-20 de Formule E, se feront sans Ma Qing Hua. Le pilote chinois ne va pas pouvoir rester chez NIO, lui qui détient le peu envieux record du nombre de courses sans marquer le moindre point (14) ; quand il n'abandonne pas, il est généralement dernier. La crise du coronavirus aura eu raison, temporairement, de sa présence sur la grille.

En cause, des restrictions de circulation notamment liées à un rebond de l'épidémie observé à Pékin depuis quelques semaines. Pour NIO, la situation est d'autant plus difficile que les membres de l'écurie basés en Chine ne pourront faire le déplacement en Allemagne, bien que l'équipe s'attende à un impact faible grâce à ses employés déjà présents en Europe.

Qui pour épauler Oliver Turvey qui, malgré ses efforts, n'est pas non plus parvenu à entrer dans le top 10 cette saison ? Daniel Abt partirait favori pour s'emparer de ce second baquet aux côtés de l'Anglais ; une annonce devrait en tout cas être faite très bientôt. Quant à Ma, il assure qu'il sera de retour au volant pour la saison 2021, dont le calendrier a été annoncé récemment.