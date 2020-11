Mahindra premier constructeur à s'engager dans l'ère Gen3

Mahindra Racing est la première écurie de Formule E à s'engager officiellement à plus long terme dans le championnat, annonçant ce lundi son implication pour au moins trois ans supplémentaires lorsque la monoplace Gen3 fera son arrivée. Cette entrée dans la troisième ère technologique de la discipline est prévue pour la saison 2022-2023 et jusqu'en 2025 au moins, après avoir été décalée d'un an en raison de la crise du coronavirus.

La future réglementation prévoit des monoplaces plus puissantes qui seront alors capables de développer 350 kW, soit l'équivalent de 470 chevaux, contre 250 kW aujourd'hui. L'introduction de nouvelles batteries permettra également une baisse de poids de 120 kg, tandis que des arrêts au stand d'une trentaine de secondes seront mis en place grâce à une technique de super recharge. Il n'est par ailleurs pas exclu de passer de roues de 18 pouces à des roues de 20 pouces.

Présent en Formule E depuis la saison inaugurale il y a six ans, Mahindra Racing est le premier acteur à confirmer son engagement au-delà du cycle réglementaire actuel, après avoir décroché quatre victoires en 69 E-Prix disputés.

"À l'aube d'une nouvelle étape technique importante pour le Championnat du monde de Formule E, je salue le fait que Mahindra Racing soit le premier constructeur à s'engager dans la prochaine ère de la discipline", se réjouit Jean Todt, président de la FIA. "La monoplace Gen3 permettra en effet de renforcer plus encore les principes qui ont fait la réussite du championnat. Il est positif de voir une équipe fondatrice continuer avec nous dans la mission que nous partageons pour développer la technologie électrique et promouvoir la mobilité durable."

Avant le début de la saison 2020-2021 de Formule E, Mahindra Racing a réalisé de gros changements organisationnels en intégrant notamment de nouveaux locaux à Banbury, au Royaume-Uni. L'équipe a également recruté Josef Holden, qui travaillait chez Mercedes HPP et alignera deux nouveaux pilotes, Alex Lynn et Alexander Sims. Ils succèdent à Jérôme d'Ambrosio, qui a rejoint le management de Venturi Racing, et Pascal Wehrlein, parti chez Porsche.