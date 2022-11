Maserati présente ses pilotes pour la saison prochaine

En janvier prochain, Maserati Corse va faire ses débuts en Formule E, grâce à un partenariat avec l'écurie monégasque Venturi. Cette dernière a pris le nom du constructeur italien, tout en gardant son identité précédente dans une certaine mesure avec le nom Maserati MSG Racing, MSG signifiant Monaco Sports Group.

On note également un changement de management avec le départ de la directrice d'équipe Susie Wolff, remplacée par un autre ancien pilote : James Rossiter, précédemment réserviste et directeur sportif chez DS Techeetah. Le Britannique reste donc dans le giron du groupe Stellantis.

Les pilotes, parlons-en : pour cette saison 2023, le line-up est partiellement renouvelé. Exit Lucas Di Grassi, parti chez Mahindra ; Edoardo Mortara est rejoint par Maximilian Günther, en provenance de l'équipe Nissan e.dams (désormais appelée Nissan tout court). Rossiter salue en Mortara "une pierre angulaire majeure de notre structure depuis 2017" et "assurément l'un des meilleurs pilotes sur la grille", ainsi qu'en Günther "un jeune talent exceptionnel aux promesses et potentiel immenses".

Maserati va effectivement disposer de deux pilotes qui ont l'expérience de la victoire dans le championnat tout électrique : Mortara compte six succès à son actif (dont quatre la saison dernière) en 63 courses avec Venturi, et Günther, plus jeune vainqueur de l'Histoire de la Formule E, en compte trois en 52 courses, tous obtenus avec BMW i Andretti malgré une saison chez Dragon et une autre chez Nissan.

"Edo et moi avons tous deux gagné des courses par le passé, et Maserati est une grande marque, célèbre, alors nous allons évidemment essayer de mettre ce nom à sa place : au sommet", déclare Günther. "Nous allons travailler d'arrache-pied avec la nouvelle monoplace Gen3, qui est évidemment enthousiasmante, très puissante. Il y a beaucoup de nouveaux défis. Je suis impatient que tout commence et j'ai hâte de courir à Mexico." L'E-Prix de Mexico aura lieu le 14 janvier prochain.

Le plateau 2023 de Formule E

