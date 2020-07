Mercedes adopte aussi sa livrée noire en Formule E

Suivant l'initiative lancée par son écurie de Formule 1 pour dire non au racisme et œuvrer pour davantage de diversité en sport automobile, Mercedes évoluera également avec une livrée noire en cette fin de saison de Formule E. Le constructeur allemand dispute actuellement sa première saison dans la discipline, qui doit se conclure par six courses à Berlin au début du mois d'août, après la crise du coronavirus qui a bouleversé le calendrier.

En plus de la livrée noire, la monoplace électrique de la firme à l'Étoile arborera le slogan "End Racism" (Mettre fin au racisme) sur le Halo de ses pilotes, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries. La marque souligne que le week-end des 8 et 9 août, quatre de ses monoplaces seront ainsi en piste avec cette livrée hautement symbolique : les deux F1 à Silverstone pour le Grand Prix du 70e anniversaire, les deux FE à Berlin.

"En Formule E aussi, nous voulons utiliser la voix que nous offre une plateforme internationale pour prendre position contre le racisme et la discrimination, et en faveur d'une plus grande diversité et tolérance dans la société", explique Bettina Fetzer, vice-présidente du marketing de Mercedes-Benz. "Nous sommes fiers de notre histoire riche en succès en sport automobile et de notre tradition. La décision de changer l'apparence de nos Flèches d'Argent souligne notre position en faveur du respect mutuel et de l'ouverture. La livrée noire de nos voitures nous rappelle à tous le besoin de consolider à long terme nos valeurs de respect mutuel."

Mercedes a décidé de s'impliquer fortement sur ce thème suite à des échanges avec Lewis Hamilton ces derniers mois, le sextuple Champion du monde de F1 s'investissant énormément dans la lutte contre le racisme et pour la diversité depuis les événements survenus aux États-Unis depuis le mois de mai autour de la mort de George Floyd.

"Nous savons que nous devons investir beaucoup de temps et nous engager pour développer la bonne stratégie", ajoute Ian James, directeur de Mercedes en Formule E, au sujet de l'approche adoptée par la marque pour plus de diversité. "Nous avons commencé à travailler là-dessus avec notre écurie, qui agira en conséquence."