Mercedes confirme son duo de pilotes et change de livrée

L'an prochain, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries vont continuer de défendre les couleurs des Flèches d'Argent pour la deuxième saison de Mercedes dans le championnat tout électrique en son nom propre. La campagne 2019-20 a précédemment abouti à une deuxième place pour Vandoorne au classement général, la marque à l'étoile se classant troisième chez les équipes, tandis que le rookie De Vries, pour sa part, était onzième.

Les deux pilotes ont conclu la saison dernière par un doublé et ont la ferme intention de continuer sur cette lancée. "C'est le plus important", estime Vandoorne. "Nous avons dû composer avec des circonstances inhabituelles la saison dernière, qui pourraient avoir joué en notre faveur – c'est difficile à dire –, mais l'objectif est de jouer la victoire plus régulièrement."

"J'ai fini deuxième du championnat des pilotes, mais dix autres pilotes auraient pu faire de même", ajoute celui qui avait 29 points d'avance sur la 12e position. "Le retard sur la première place [71 points, ndlr] était assez grand, donc notre premier objectif devrait être de se rapprocher du leader, quel que soit notre classement final. Bien sûr, j'aimerais être un candidat au titre, mais il nous faut d'abord essayer de réduire l'écart et devenir encore plus réguliers."

Mercedes délaisse par ailleurs la livrée noire arborée à l'E-Prix de Berlin, symbole de la lutte contre les discriminations, pour retrouver sa couleur traditionnelle argentée, mais le nouveau bolide du constructeur allemand arbore toujours le message "End Racism".

