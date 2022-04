Mitch Evans s'impose en patron à Rome

Sur le circuit de l'EUR, la Mercedes de Stoffel Vandoorne s'était positionnée en pole ce matin, après une finale remportée face à Robin Frijns. Mais sur un tracé circuit qui n'a jamais vu le poleman s'imposer (et où les commandes de la course avaient tourné entre huit pilotes en 2021), s'élancer en tête n'est pas spécialement un avantage. Ce premier volet de l'E-Prix de Rome, ce samedi, a confirmé cette tendance.

Les premiers virages sont propres et le classement ne bouge pas en tête. Mais le chaos ne tarde pas à s'abattre sur la ville éternelle : Oliver Rowland part en tête-à-queue dans le virage 7 après avoir été poussé par le leader du championnat, Edoardo Mortara, provoquant un véritable embouteillage. Les monoplaces bloquées, dont certaines sont endommagées, parviennent à passer au compte-goutte, alors que Maximilian Günther s'encastre dans le mur quelques virages plus loin. La direction de course déploie alors le full course yellow, obligeant les pilotes à limiter leur vitesse à 50 km/h, puis la voiture de sécurité. Les commissaires infligent également une pénalité de 5 secondes au pilote suisse pour avoir provoqué l'accident.

La relance est beaucoup plus propre que le départ : Vandoorne prend un bon envol, tandis que Frijns lui emboîte le pas jusque dans la section plus sinueuse. C'est deux tours plus tard que le Néerlandais récupère la tête, après un très gros freinage sur le Belge. Dès lors, les premiers pilotes activent le mode attaque. Dans le groupe de tête, António Félix da Costa est le premier, suivi par son coéquipier Jean-Éric Vergne et les pilotes Mercedes dans le tour suivant. Robin Frijns, alors leader, est le dernier à l'activer. Mais grâce à son rythme effréné et l'écart créé sur son poursuivant, le Néerlandais parvient à conserver la tête de la course, à 30 minutes du drapeau à damier.

Deux tours plus tard, la lutte s'intensifie derrière les hommes de tête. Da Costa perd l'avantage de son mode attaque, et se retrouve à la lutte avec Jake Dennis et Mitch Evans à ses trousses. Le premier, en tentant un freinage tardif, tape l'arrière de la DS Techeetah, faisant perdre deux places au Portugais. Plus tard, le Britannique est pénalisé de cinq secondes pour cette manœuvre. Par la suite, le leader Frijns active son deuxième mode attaque, peu de temps après avoir utilisé le premier. Un choix payant sur le coup, puisque le Néerlandais conservait la tête de la course et pouvait creuser l'écart. Derrière, Evans poursuit sa remontée en passant Vergne pour le gain de la quatrième place. Le reste du groupe de tête en profite pour prendre le deuxième mode attaque, à 15 minutes de l'arrivée.

Quatre minutes plus tard, Frijns perd l'avantage de son surplus de puissance. Vandoorne en profite alors pour reprendre les commandes, avec plus d'une minute de mode attaque restante. Derrière, Vergne dépasse de Vries dans un dépassement viril mais propre, tandis qu'Evans, troisième et sur un rythme effréné, est le dernier à prendre son deuxième boost de l'après-midi. Moins à l'aise dans les rues de Rome, Vandoorne voit Frijns reprendre le leadership, suivi d'Evans. Grâce au mode attaque, la Jaguar du Néo-Zélandais sort les griffes et prend finalement la tête. Dans la deuxième Mercedes, de Vries dégringole au classement, passant du podium à la 10e place en quelques minutes.

Suite à la voiture de sécurité déployée en début de course, le temps perdu est ajouté en fin d'épreuve, augmentant la durée de la course. Evans s'envole jusqu'à huit secondes, tandis que la bataille se situe désormais pour le podium entre Vandoorne, Frijns, Dennis (pénalisé) et Vergne. Le Néo-Zélandais peut même se permettre de ralentir pour décider quand démarrer le dernier tour, tant son avance est importante. Sur un rythme insoutenable pour ses rivaux, le pilote Jaguar s'impose loin devant Frijns et Vandoorne, qui complètent le podium après s'être échangé les positions durant toute l'épreuve. Son coéquipier, Sam Bird, termine cinquième malgré une monoplace fortement endommagée au départ, tandis que Nyck de Vries manque l'occasion de prendre la tête du championnat en abandonnant à deux tours de l'arrivée, alors qu'il s'élançait troisième.

Au classement, Mortara conserve la tête pour seulement trois points. Vandoorne devient son nouveau dauphin, tandis que de Vries chute au cinquième rang. Grâce à sa régularité et une solide quatrième place à Rome, Vergne se trouve au pied du podium, à dix longueurs du leader. Rendez-vous demain à 15h pour la deuxième course du week-end dans les rues de la ville éternelle.

