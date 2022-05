Taille patron, Mitch Evans s'offre la pole à Monaco

De retour en Principauté ce week-end, la Formule E utilise pour la première fois le même tracé que la Formule 1, au mètre près. Les similitudes étaient déjà quasiment totales l'an passé, mais des modifications concernaient la Nouvelle chicane, ce qui n'est désormais plus le cas. Autant dire que le décorum est rêvé pour la discipline tout électrique de la FIA.

Après deux séances d'essais libres très matinales, dominées par Nyck de Vries puis António Félix da Costa, les qualifications ont conclu la première partie de journée avec le format novateur mis en place depuis le début de l'année.

Groupe A

Le passage du premier groupe a vu Stoffel Vandoorne signer le meilleur temps lors de sa dernière tentative, en 1'31"326. Le pilote Mercedes a devancé de 85 millièmes Pascal Wehrlein, puis Jean-Éric Vergne et Lucas di Grassi, également qualifiés pour la phase suivante. Nick Cassidy a en revanche vu sa séance se terminer dans l'échappatoire de Sainte-Dévote.

Éliminés : Bird, Günther, Ticktum, Mortara, Cassidy, Sette Câmara, Buemi.

Groupe B

En 1'31"245, Mitch Evans est allé plus vite dans le deuxième groupe, avec 26 millièmes d'avance sur Nyck de Vries. André Lotterer et Robin Frijns se sont également qualifiés. Coup dur en revanche pour António Félix da Costa, vainqueur l'an passé, qui ne figurera pas sur l'une des quatre premières lignes de la grille.

Éliminés : Rowland, Félix da Costa, Askew, Dennis, Sims, Giovinazzi, Turvey.

Phase finale

Le premier quart de finale a opposé Frijns à Vandoorne et c'est le pilote Mercedes qui s'est qualifié avec une avance de 0"158. Dans leur duel fratricide, les pilotes Porsche se sont départagé avec moins de trois dixièmes d'écart, à l'avantage de Wehrlein sur Lotterer.

Pascal Wehrlein a hissé Porsche en finale.

De l'autre côté du tableau, Vergne et De Vries se sont affrontés. Leader du championnat, le Français a profité d'un tour très brouillon de son adversaire et s'est qualifié pour les demi-finales. Entre Di Grassi et Evans, qui ont conclu les quarts de finale, c'est le pilote Jaguar qui a fait le boulot avec une aisance assez remarquée.

Dans la première demi-finale, c'est Wehrlein qui a fait mouche avec 178 millièmes d'avance sur Vandoorne. L'autre duel, entre Vergne et Evans, a tourné à l'avantage du Néo-Zélandais, décidément très solide avec un peu plus d'un dixième de mieux que le Français.

La lutte pour la pole position s'est donc jouée entre Wehrlein et Evans, opposant Porsche à Jaguar. Brillant à Rome il y a trois semaines, Evans a abordé l'instant décisif en position de favori mais sans garantie sur l'exigeant tracé monégasque. Il a toutefois assumé son statut. Parti premier, Wehrlein a tout tenté et a même bloqué légèrement ses roues à la Rascasse, quand son adversaire a signé le chrono le plus rapide de la matinée en 1'29"839. Une référence incontestable pour s'offrir la pole position sur le Rocher !

Le départ de l'E-Prix de Monaco sera donné à 15 heures, avec un Jean-Éric Vergne en troisième position derrière les deux finalistes, à la faveur de son chrono réalisé en demi-finale.

E-Prix de Monaco - Grille de départ