La Formule E modifie son calendrier de course pour avril

Face à l'incertitude entraînée par la pandémie de COVID-19, la Formule E montre son intention d'assurer la tenue d'un maximum de courses. Ainsi, ce ne sont plus une mais deux épreuves qui seront organisées lors des E-Prix de Rome et de Valence, au mois d'avril.

Les courses italiennes, toujours sur le circuit urbain situé dans le quartier romain de l'EUR, auront ainsi lieu les 10 et 11 avril. Quant à l'E-Prix de Valence, inhabituellement tenu sur une piste permanente (le Circuit Ricardo Tormo, qui accueille les essais de pré-saison), il est prévu les 24 et 25 avril. Ce sera la toute première venue de la Formule E en Espagne pour des courses.

Selon les informations de Motorsport.com, l'E-Prix de Marrakech prévu le 22 mai au Circuit Moulay El Hassan n'est plus d'actualité. Le gouvernement marocain a récemment prolongé l'état d'urgence jusqu'au 10 avril, et les vols sont suspendus en provenance du Royaume-Uni, où sont basés la Formule E et plusieurs écuries.

L'E-Prix de Monaco, pour lequel les préparatifs sont en cours, reste prévu le 8 mai, tandis que deux courses sont censées avoir lieu à Santiago les 5 et 6 juin. Les épreuves chiliennes étaient initialement placées en ouverture de la saison au mois de janvier, avant que la découverte du variant britannique du nouveau coronavirus n'entraîne la fermeture des frontières entre les deux pays.

Les rôles sont désormais inversés et le Chili est sur la liste rouge du Royaume-Uni, avec 70 à 90 décès quotidiens en moyenne sur les deux derniers mois ; une quarantaine de dix jours serait requise au retour de la course pour les membres du paddock rentrant en Angleterre. D'autres épreuves devraient être annoncées par la suite.

Calendrier de la Saison 7 de Formule E

Date E-Prix Vainqueur 26 février 2021 Diriyah Nyck de Vries (Mercedes) 27 février 2021 Diriyah Sam Bird (Jaguar) 10 avril 2021 Rome 11 avril 2021 Rome 24 avril 2021 Valence 25 avril 2021 Valence 8 mai 2021* Monaco 5 juin 2021* Santiago 6 juin 2021* Santiago

* à confirmer

Avec Matt Kew