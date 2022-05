Monaco a été sans pitié pour Porsche

Après une matinée solide, l'E-Prix de Monaco a tourné au cauchemar pour Porsche, qui a tout perdu en course. Le constructeur allemand repart bredouille d'un week-end où son niveau de performance était au niveau des meilleurs, si ce n'est le meilleur… Car Pascal Wehrlein, bien que battu en finale pour la pole position par Mitch Evans, a livré une première moitié de course parfaite.

C'est au moment où l'Allemand commençait à prendre la poudre d'escampette en tête, juste après l'activation de son premier mode attaque, que la machine s'est enrayée. En arrivant à l'épingle du Grand hôtel, la Porsche a perdu de la puissance et, malgré l'obstination de son pilote, il n'a eu d'autre choix que de s'immobiliser définitivement un tour plus tard, à la sortie du tunnel. Un crève-cœur.

"Oui, j'ai perdu la puissance, j'ai perdu la motricité, j'ai perdu la communication radio, la voiture s'est tout simplement éteinte", déplore-t-il. "Tout allait vraiment bien [jusque-là]. Toute la course s'était déroulée comme prévu, ça se présentait vraiment bien. J'étais en tête et je me sentais fort. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le rythme était vraiment bon, on ne peut jamais savoir comment la course aurait tourné, mais nous étions dans la meilleure position à ce moment-là."

Pascal Wehrlein menait la course avant de tout perdre.

Porsche s'en est alors remis au seul André Lotterer, parti sixième sur la grille de départ et en lice pour inscrire des points importants au championnat. L'Allemand était à la lutte avec Oliver Rowland au 19e tour quand une manœuvre du Britannique a précipité sa perte à Sainte-Dévote. Il a terminé dans le mur, que son adversaire a également touché avant d'abandonner. Lotterer en a d'ailleurs été quitte pour une coupure et un bel hématome à la main gauche. Quant à Rowland, jugé responsable de l'accident, il a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille du prochain E-Prix.

"J'ai vu Rowland se jeter très tard à l'intérieur, donc j'ai laissé de la place pour éviter l'accrochage", raconte Lotterer. "Mais après il était en survitesse et il est passé sur le vibreur, il a perdu l'arrière et il m'a touché à l'avant, m'envoyant dans le mur. Je ne pouvais rien faire."

Pour Porsche, le bilan comptable est catastrophique, avec un zéro pointé qui voit l'équipe glisser à la sixième place du championnat pendant que d'autres comme Mercedes ou DS Techeetah ont réalisé une belle moisson de points. Compte tenu du rythme affiché, l'optimisme demeure.

"Ça nous fait mal, à nous tous", admet Lotterer. "Surtout Pascal, il était encore plus à l'avant. Donc on est vraiment très amer. Pour moi, c'était supposé être de bons points. En milieu de course j'étais quatrième, cinquième ou peut-être sixième ? Je ne sais pas. C'est naturellement un week-end difficile pour toute l'équipe quand les deux voitures ne marquent pas de point. Mais il reste beaucoup de courses. Il y a énormément de positif, car les deux voitures se sont bien qualifiées et ont affiché de belles performances. On est là. Il faut juste que tout se passe comme au Mexique, et on sera de nouveau sur la bonne voie."