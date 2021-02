Mortara "conscient" après un crash étrange en fin d'EL3

Auteur ce vendredi lors de la première course de la saison 2021 de Formule E d'un superbe double dépassement qui a marqué les esprits avant de terminer second de la manche d'ouverture, Edoardo Mortara a connu ce samedi un événement bien moins réjouissant avec un énorme et étrange accident en toute fin d'essais libres de la deuxième manche de Diriyah.

Lire aussi : De Vries remporte sa première victoire en FE pour Mercedes

Après que le drapeau à damier a été brandi en fin d'EL3, le pilote italo-suisse s'est comme la procédure le permet habituellement placé sur la grille du circuit saoudien pour effectuer, en compagnie d'autres concurrents, une simulation de départ. Tout s'est ensuite passé normalement pour lui jusqu'au moment du freinage pour le premier virage où sa voiture a filé droit dans l'échappatoire, sans sembler perdre de vitesse, avant d'aller s'encastrer de façon brutale dans les TecPro situés à la fin de cette voie de secours.

Le choc, violent, a ensuite laissé place à plusieurs longues minutes d'attente et d'intervention des commissaires et des secours. Dans un tweet aux alentours de 13h, son écurie Venturi a donné des informations plutôt rassurantes sur son pilote : "Edoardo Mortara est conscient, parle et est en route pour l’hôpital pour des examens de précaution. Un grand merci aux commissaires et au personnel médical pour l'avoir extrait rapidement et de façon sûre."

Dans l'attente de plus amples informations sur l'accident et la suite de la journée pour Mortara, la séance a vu Robin Frijns devancer le vainqueur de la veille, Nyck de Vries. Les qualifications doivent débuter à 13h45, heure française, alors que la course est programmée à 17h30.