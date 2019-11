Le passage au powertain Mercedes a visiblement revigoré les monoplaces de l’équipe Venturi, Edoardo Mortara signant le troisième meilleur chrono des Essais Libres 2 avant de se qualifier pour la Superpole, où il décrochait un bon quatrième meilleur chrono à l’issue de la séance qualificative comptant pour la première des deux courses de ce week-end d’ouverture en Arabie Saoudite.

"Edo" conservait sa quatrième place au départ, dans le sillage du trio de tête. Au fil des dépassements et des activations de l’Attack Mode de chaque pilote, le Suisse naviguait constamment dans le top, après avoir perdu du temps en rencontrant des problèmes lors de l’activation de son propre Attack Mode.

A l’issue d’une bataille plutôt âpre avec Nyck de Vries et Alexander Sims, Edoardo Mortara se classait finalement septième de cette première course de la nouvelle saison.

"Je pense que le rythme en course était bon aujourd’hui", explique Mortara. "J’ai fait quelques erreurs et j’ai été poussé à plusieurs reprises. Je me suis raté sur un Attack Mode par accident mais j’ai bien récupéré par la suite."

"C’est un peu dommage, je pense que nous aurions dû faire mieux, surtout en partant de là où nous étions sur la grille. Nous essayerons d’améliorer ce résultat demain."