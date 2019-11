Neel Jani : "J'ai vraiment hâte d'y être"

Champion du monde d'endurance WEC en 2016, et vainqueur cette même année des 24 Heures du Mans sur la 919 Hybrid, Neel Jani veut décrocher d'autres lauriers avec Porsche. Depuis l'arrêt du programme WEC du constructeur de Stuttgart fin 2017, les intérêts de la marque se sont tournés vers la Formule E, et le pilote suisse a rapidement intégré le projet.

Après de nombreux kilomètres avalés en essais, et surtout de nombreuses heures passées sur le simulateur, c'est bientôt l'heure de vérité : l'équipe Porsche, emmenée par le natif de Rorschach et l'Allemand André Lotterer, s'apprête à effectuer ses débuts en course en Formule E lors de l'ouverture de la saison 2019-2020 sur le circuit urbain de Ad-Diriyah, en Arabie Saoudite, les 22 et 23 novembre.

"J'ai vraiment hâte d'y être", se réjouit Neel Jani, qui avait disputé les deux manches d'ouverture de la saison 2017-2018 de Formule E à Hong Kong avec Dragon Racing. "C'est formidable que la saison soit enfin sur le point d'être lancée. Mais nous sommes également conscients que nous nous aventurons dans l'inconnu, ce qui rend tout cela très excitant. Nous sommes bien préparés, mais il n'est pas possible de simuler des situations critiques sur le circuit. Nous allons nous concentrer sur notre première saison de Formule E."

"Ma première impression du titre dans Diriyah est définitivement positive. Les montées et les descentes, et les différences d'altitude qu'elles entraînent, sont notables. La première partie de la piste comporte des virages rapides et des parties plus fluides, tandis que le deuxième secteur, avec ses virages lents et étroits, rappelle davantage une piste de Formule E traditionnelle. De plus, il n'y a pratiquement pas de bosses, ce qui est inhabituel pour un circuit de Formule E. Au total, la piste est techniquement exigeante, car elle a tous les types de virages possibles."