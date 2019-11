Neel Jani s'attend à une première course "difficile" pour Porsche

Le championnat 2019-2020 de Formule E débute ce week-end avec deux courses en Arabie Saoudite, vendredi et samedi cette semaine, Porsche, ainsi que Mercedes, s'apprêtant à effectuer des débuts très attendus dans la discipline.

Mercedes pourra s'appuyer sur les données recueillies la saison dernière par l'équipe HWA, engagée en "éclaireur" lors de la campagne 2018-2019, où le circuit de Diriyah figurait pour la première fois au calendrier de la Formule E.

Porsche ne disposait en revanche pas d'équipe satellite pour effectuer des repérages l'an passé, et Jani estime que les avantages liés à l'expérience de la course d'Arabie Saoudite il y a un an – une épreuve de surcroît suivie par une journée d'essais à l'époque -, pourrait être préjudiciable à Porsche pour ses débuts.

"Je pense que ce sera difficile pour nous ", a déclaré Jani à Autosport/Motorsport.com. "Car c'est une piste sur laquelle tout le monde a couru et effectué des tests l'année dernière."

"Cela veut dire que ce sera difficile pour nous, simplement parce que nous n'avons aucune donnée. Ce sera une courbe d'apprentissage difficile lors de la première course."

"Ce sera ensuite un peu plus facile pour nous, surtout quand nous irons sur des circuits qui seront nouveaux pour tout le monde."

Jani a également expliqué que, avant sa première course en Formule E, Porsche est "toujours en train d'essayer de comprendre" son package 99X Electric, et le natif de Rohrscach souligné l'importance d'apprendre la nouvelle catégorie à un rythme raisonnable comme la clé du progrès de l'équipe.

"Une fois que nous aurons compris véritablement ce dont nous disposons, et ce dont nous avons besoin et comment nous pouvons réussir, nous verrons ce que nous pourrons faire", ajoute-t-il.

"Mais, si nous le faisons d'une manière non structurée, en disant que nous avons besoin de temps, nous risquons soudain de perdre un peu de vue d'ensemble. C'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais ce de manière structurée, étape par étape, sans aller trop vite dans le processus d'apprentissage."

"En Formule E, ce sont les détails [qui sont cruciaux] – si vous manquez un détail, vous devez apprendre à nouveau. Nous sommes une nouvelle équipe et les autres ont déjà effectué ce processus d'apprentissage.

"Nous devons donc essayer de le faire à notre façon maintenant."

Jani faisait également partie de l'équipe qui a développé la Porsche 919 LMP1 avant ses débuts en championnat du monde d'endurance en 2014, une discipline où la voiture a remporté de nombreux succès.

Lorsqu'on lui demande de comparer les préparations actuelles de Porsche en Formule E avec celle de l'époque en LMP1, Neel Jani répond : "Il y a six ans, lorsque nous nous sommes assis pour la première fois dans la 919, la première fois, nous nous sommes dit qu'elle vibrait tellement qu'il était impossible de la piloter plus d'un tour !"

"Alors, on s'est dit : "Est-ce que cela va fonctionner un jour ?"

"Bien évidemment, nous n'en sommes pas à ce stade ici, je pense que nous sommes plus avancés, c'est une bonne chose, et nous devons être plus avancés sinon nous serions dans l'embarras."

"[Le développement de la 919 est un bon exemple de comment tout développer pas-à-pas, et je sais que ce sera la même façon de faire ici. C'est la force de notre groupe, normalement."