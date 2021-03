Neom pourrait remplacer Diriyah pour accueillir la Formule E

Le site actuel de Formule E de Diriyah en Arabie saoudite, dans la capitale de Riyad, serait sur le point d'être remplacé dans le cadre de plans visant à mettre en valeur une plus grande partie du pays et à encourager le tourisme intérieur. Motorsport.com l'annonçait le mois dernier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme saoudien Vision 2030, conçu pour réduire la dépendance de l'État au pétrole dans sa croissance après l'effondrement des prix en 2014-2015.

La ville de Neom, située au bord de la mer Rouge, est très intéressée par l'accueil de futures courses de Formule E dans son but de devenir un "centre d'excellence sportif". "L'Arabie saoudite a montré ses ambitions d'accueillir une variété de différentes formes de sport automobile", déclare Neal Coupland, directeur du partenariat sportif, à Motorsport.com. "[Neom] est enthousiasmée par la possibilité d'accueillir un événement de Formule E."

Après trois éditions de l'E-Prix de Diriyah à ce jour, la Formule E a encore un accord de huit ans avec l'Autorité générale saoudienne des sports pour accueillir des courses dans le pays. Cependant, aucun lieu n'a l'exclusivité. Neom est déjà connu dans le sport automobile pour avoir accueilli une étape du Dakar 2021 et la Formule E pourrait s'y installer également. Elle suivra un autre événement, le Desert X-Prix dans la région d'Alula les 3 et 4 avril de cette année.

"Quelques discussions informelles"

Neal Coupland ajoute que des discussions préliminaires avaient déjà eu lieu entre Neom et des responsables de la Formule E, des personnalités de la ville ayant assisté aux courses nocturnes de Diriyah le mois dernier. "Nous serions très intéressés par des discussions plus sérieuses à ce sujet. Il y a eu quelques conversations informelles", déclare Coupland. "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour [la Formule E] sera à Neom, sans savoir quelle année elle aura lieu."

Neom a conclu un accord commercial avec l'équipe Mercedes de Formule E avec une image de marque bien placée sur le nez et les enjoliveurs de la Silver Arrow 02. Stoffel Vandoorne, pilote Mercedes, a aussi effectué une démonstration dans la ville de Magna Road pour un événement promotionnel en vue de l'ouverture de la saison 2021. Des écrans avaient aussi été installés dans Neom pour retransmettre les courses.

La principale structure de la ville de Neom est une route de 160 km, plus connue sous le nom de "The Line", qui pourrait relier ses voisins, la Jordanie et l'Égypte. "Parce qu'il s'agit de Neom, je pense que nous ferons une course différente de toutes les autres. Si nous ne pouvons pas montrer "The Line" en raison des contraintes évidentes [pour un circuit de course], nous sommes convaincus que nous pouvons montrer d'autres parties incroyable de la ville avec une course de Formule E. Nous adorerions avoir plusieurs discussions à ce sujet."