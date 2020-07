Nick Chester rejoint Mercedes en Formule E

Âgé de 51 ans, Nick Chester a travaillé en Formule 1 ces trente dernières années en endossant différentes responsabilités. C'est à Enstone qu'il a passé le plus clair de son temps avec 19 ans de bons et loyaux service pour Benetton, Lotus et Renault F1. Il a également travaillé pour les écuries Simtek, Ligier et Arrows avant les années 2000.

En 2013, Chester avait remplacé James Allison au poste de directeur technique de Lotus. Il a quitté Renault – qui avait racheté l'écurie fin 2015 – à l'issue de la saison dernière, lorsque le Losange a procédé à une vaste restructuration de son département technique. À la recherche d'un nouveau défi, il se tourne aujourd'hui vers la Formule E, alors que son nom avait un temps circulé pour rejoindre Williams en F1.

C'est finalement avec Mercedes que le Britannique va poursuivre sa carrière en sport automobile, puisqu'il devient directeur technique de l'équipe Mercedes-Benz EQ Formula E Team. Il sera vite mis dans le bain puisque sa présence est actée pour la fin de saison condensée prévue début août avec six courses organisées à Berlin.

La firme à l'Étoile poursuit la construction de son écurie de Formule E, qui a débuté dans la discipline cette saison, et l'arrivée de Chester fait suite à celle de Tony Ross, qui était auparavant l'ingénieur de course de Valtteri Bottas en F1.

Mercedes occupe actuellement la sixième place du championnat par équipe, après les six E-Prix qui se sont déroulés avant l'interruption provoquée par la pandémie de COVID-19. Stoffel Vandoorne est quant à lui sixième du championnat, à 29 points du leader António Félix da Costa, tandis que Nyck de Vries est 13e.