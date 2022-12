Nissan et Jaguar changent de livrée en Formule E

Après avoir racheté entièrement les activités Formule E de DAMS, Nissan a modifié le nom de son écurie pour la saison 2022-2023 de Formule E. Le constructeur japonais s'engagera désormais uniquement en son nom propre, sous l'appellation Nissan Formula E Team. L'écurie a également dévoilé mercredi soir une toute nouvelle livrée "fleur de cerisier" pour sa première monoplace Gen3, qui sera confiée à un tout nouveau duo de pilotes, entièrement français, formé par Norman Nato et Sacha Fenestraz. Les deux hommes succèdent à Sébastien Buemi (parti chez Envision) et Maximilian Günther (parti chez Maserati).

"On voulait créer quelque chose de totalement différent et unique pour cette saison afin de marquer un moment aussi important pour nous en Formule E, mais aussi célébrer notre ADN japonais", explique le directeur d'équipe Tommaso Volpe. "La saison à venir est un grand moment pour le championnat avec l'introduction des monoplaces Gen3. Mais elle est aussi importante pour nous chez Nissan, avec l'écurie qui va courir sous son nouveau nom après notre rachat complet de toutes les activités Formule E. Chez Nissan, nous sommes tous très enthousiastes pour ce nouveau départ, très motivés pour relever ce nouveau défi, et très impatients de commencer."

Ce milieu de semaine a également été ponctué par la présentation officielle de l'écurie Jaguar et de sa monoplace I-Type 6 Gen3. L'écurie britannique pourra jouir d'une certaine stabilité avec un duo inchangé et toujours composé de la paire Mitch Evans-Sam Bird. En revanche, c'est avec de toutes nouvelles couleurs qu'elle se présentera sur la grille : place au noir, blanc et doré, avec l'arrivée de nouveaux partenaires.

Vice-champion la saison dernière derrière Stoffel Vandoorne, Mitch Evans se montre à la fois confiant et prudent alors qu'approchent les essais privés de Valence. "On est vraiment heureux de notre programme d'essais et on a fait beaucoup de kilomètres", explique-t-il auprès de Motorsport.com. "Mais tout le monde apprend encore à un rythme très rapide. Et même tout au long de la saison, d'autres pourraient avoir pris la main avec leur voiture plus rapidement. Mais j'ai une excellente équipe derrière moi, Sam et moi avons une grande équipe derrière nous. Je suis convaincu que l'on sera très forts. À quel point ? Qui sait ? C'est difficile à dire."

