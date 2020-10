Norman Nato succède à Felipe Massa chez Venturi

L'écurie Venturi a officialisé son duo de pilotes pour la saison 2020-2021 de Formule E. La structure monégasque, dirigée par Susie Wolff, devait faire appel à un nouveau pilote pour faire équipe avec Edoardo Mortara, puisque Felipe Massa a décidé de quitter la discipline au terme de la saison dernière. C'est Norman Nato qui succédera au Brésilien, au sein d'une équipe qu'il connaît déjà.

Par le passé, Nato a fait deux apparitions au rookie test de Marrakech et a participé à de nombreuses séances sur simulateur avec Venturi. Le choix de la promotion interne a donc prévalu, en désignant un pilote qui a multiplié les belles expériences récemment, notamment aux 24 Heures du Mans avec Rebellion.

"Je fais partie de la famille Venturi Racing depuis 2018, alors décrocher une place de pilote titulaire pour la saison 7 est un grand pas en avant", se réjouit le Français, âgé de 28 ans. "J’ai hâte de montrer ce que l’on peut accomplir ensemble. Ces deux dernières années, nous nous sommes construit des bases très solides et nous partageons les mêmes ambitions pour l'avenir. Je tiens à remercier Susie [Wolff] et l'équipe d’avoir cru en mes capacités et de m'offrir cette chance de participer au Championnat du monde FIA Formule E. Je suis impatient d’aller à Santiago en janvier pour prendre un départ sur les chapeaux de roues"

À ses côtés, Nato aura donc un coéquipier d'expérience puisque Mortara participera à sa quatrième saison consécutive sous les couleurs de Venturi. Le pilote italo-suisse a décroché une victoire et trois autres podiums à ce jour en Formule E.

"En tant que pilote de réserve, Norman a prouvé ses capacités à chaque fois qu’il en a eu l’occasion, en étant rapide pendant les essais en saison, mais aussi en prouvant son implication sur notre simulateur", explique Susie Wolff. "La décision de lui accorder une place de pilote titulaire est révélatrice de sa contribution à l'écurie jusqu'à présent. Nous lui donnons l’occasion de nous montrer ce dont il est capable derrière le volant, car il l’a mérité. La saison 7 sera la quatrième d'Edo avec l'écurie et nous espérons que son expérience de la série, combinée aux capacités et à la détermination de Norman, sera une belle association. La saison 7 sera la première de la Formule E en tant que Championnat du monde et nous avons très hâte de retrouver les circuits l'an prochain, à Santiago."