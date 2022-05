De Vries et Mercedes plient la concurrence à Berlin

Grand soleil sur Berlin pour le deuxième E-Prix en deux jours, cette fois-ci sur un circuit inversé par rapport à la veille. Une chose n'a en revanche pas changé au moment de l'extinction des feux, c'est l'identité du poleman. Décidément intraitable depuis samedi, Edoardo Mortara s'est à nouveau élancé en tête du peloton pour cette course sur l'aéroport de Tempelhof. Sauf que ce coup-là, Nyck de Vries s'est infiltré à l'intérieur du pilote suisse au premier virage, malgré une résistance prononcée du pilote Venturi. Le Champion en titre menait donc la meute au terme du premier tour, devant Mortara, Robin Frijns, André Lotterer et Lucas Di Grassi.

On a une nouvelle fois eu droit au traditionnel round d'observation avant les premières activations du mode attaque, même si De Vries a dans un premier temps semblé en mesure de créer un petit écart. Avec une variable très importante puisque les organisateurs ont aujourd'hui alloué une activation unique du surplus de puissance, pour une durée de huit minutes. De quoi largement influencer la stratégie de course.

En tête, De Vries a justement été le premier à l'activer, cédant les commandes à Mortara. Le pilote Mercedes a rapidement récupéré les rênes en profitant de la puissance supplémentaire, non sans un dépassement au chausse-pied sur le Suisse, avec un léger contact à la clé. Choisissant comme hier d'être le dernier à utiliser son mode attaque, Mortara a chuté au cinquième rang lorsqu'il s'y est résolu, avec l'intention de profiter de toute la puissance disponible sans qu'elle ne le soit plus pour ses rivaux à l'avant de la course.

Mortara n'a rien pu faire face à De Vries.

Cette situation peu confortable a poussé l'homme fort du début de week-end à flirter avec les murs au moment de reprendre la quatrième place à Lotterer, puis la troisième à un Stoffel Vandoorne jusqu'ici auteur d'une très belle première partie de course. Le pilote Venturi a ensuite pris l'ascendant sur Félix da Costa, lui permettant de se lancer à la chasse d'un De Vries comptant plus de deux secondes d'avance à 20 minutes de l'arrivée. Un écart finalement rédhibitoire.

Comme la veille, la course n'aura été marqué par aucun incident majeur ni neutralisation, laissant le duel entre De Vries et Mortara se poursuivre à la régulière jusqu'au drapeau à damier. Le leader n'a jamais été inquiété, d'autant qu'il a été crédité d'un Fanboost salvateur pour se défendre. Dans le dur depuis son succès inaugural, le voici donc qui renoue avec la victoire au terme d'un dimanche dominé par Mercedes puisque le groupe propulseur allemand, qui équipe également les Venturi, truste les quatre premières places grâce à Mortara, Vandoorne et Di Grassi.

Derrière ce quatuor, Frijns a subtilisé la cinquième place à Félix da Costa, au prix d'une manœuvre très chaude dans la ligne droite puisque le Portugais a changé de trajectoire. Suivent Rowland et Lotterer alors que pour Jean-Éric Vergne, la journée a été plus compliquée que celle de samedi. Le Français a tout de même pris les points de la neuvième place tandis qu'Evans complète le top 10 au volant de la Jaguar.

