Officiel : l'E-Prix de Rome est reporté à cause du coronavirus

Initialement prévue le 4 avril, la manche romaine de la saison 2019-20 est la deuxième à être reportée pour cette raison, après l'E-Prix de Sanya du 21 mars. L'Italie est effectivement le quatrième pays le plus touché au monde en contaminations (près de 4000) et le deuxième en nombre de morts (149), et le gouvernement transalpin a décidé que tous les événements sportifs devaient avoir lieu à huis clos jusqu'au 3 avril inclus ; certains, comme les matchs du Tournoi des Six Nations ou le marathon de Rome, ont été reportés ou annulés. Le 3 avril est justement la date où aurait dû avoir lieu le shakedown de l'E-Prix, la veille de la course.

Un communiqué de la Formule E indique : "En raison de la crise sanitaire en cours en Italie, et selon les dispositions du décret ministériel concernant les mesures visant à empêcher et contenir la propagation du COVID-19 dans le pays – incluant les événements sportifs rassemblant un grand public et des spectateurs proches les uns des autres – il n'est plus possible de d'organiser l'E-Prix de Rome le 4 avril 2020."

"La Formule E, en accord avec la ville de Rome, EUR S.p.A, ainsi que la FIA et l'Automobile Club d'Italie, va travailler étroitement avec les partenaires et les parties prenantes du championnat afin d'évaluer des options alternatives de report de l'E-Prix de Rome à une autre date à laquelle les restrictions seront levées. Tous les détenteurs de billets vont être contactés via les moyens appropriés lors des jours à venir."

Les E-Prix de Séoul le 3 mai et de Jakarta le 6 juin sont également en danger, la Corée du Sud étant particulièrement affectée avec plus de 6500 contaminations, tandis que l'Indonésie est pour l'instant relativement épargnée mais est géographiquement proche de pays où la situation est plus grave.

La Formule E pourrait envisager une double manche à Berlin ou à New York, voire un retour express à Marrakech, afin de renforcer son calendrier. Cependant, selon les informations de Motorsport.com, le championnat compte quand même organiser une course le 4 avril, laquelle pourrait avoir lieu, par exemple, sur le Circuit Ricardo Tormo de Valence, où se trouve une partie du matériel des écuries. Cette piste est employée pour les essais de pré-saison depuis plusieurs années.

Avec Matt Kew