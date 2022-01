Omicron : Nyck de Vries déplore la politique de l'isolement

La septième saison du Championnat du monde de Formule E va être lancée la semaine prochaine avec l'E-Prix de Diriyah, avec un facteur inattendu qui va jouer les trouble-fêtes : le variant Omicron, bien plus contagieux que ses prédécesseurs. On recense désormais trois millions de cas de COVID-19 par jour dans le monde entier, contre 600 000 il y a un mois et demi, et à peine 800 000 au plus fort statistique de la pandémie, au printemps 2021.

Or, un cas positif est synonyme de quarantaine, et on ne peut exclure que certains pilotes soient ainsi contraints de manquer une ou plusieurs courses ; c'est déjà arrivé quatre fois en Formule 1, jamais en Formule E, mais Omicron pourrait bien changer la donne. Cependant, dans le contexte d'une sévérité moindre de ce variant, Nyck de Vries déplore les règles en vigueur.

"Tout le monde voit la situation différemment", commente Nyck de Vries, qui a révélé avoir été contaminé cet hiver. "Apparemment, dans le monde actuel, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Je ne peux partager que mon expérience, qui est que le virus Omicron actuel n'est rien [il ne finit pas sa phrase, ndlr]… Il est même plus bénin qu'une grosse grippe, je n'ai même pas eu de température ou de gros problème. Nous atteignons le stade où nous pouvons traiter ça comme une grippe normale, qui vient chaque année, à chaque saison." Une analyse qui omet évidemment l'influence de la vaccination sur la gravité d'une contamination.

"Suis-je inquiet ? Je suis inquiet qu'à un moment, quiconque est testé positif sera traité comme… devra s'isoler et se retirer de la course et de son travail. En réalité, ce n'est même pas une grippe, et il ou elle pourrait être parfaitement apte à courir. C'est dommage, car ce n'est peut-être pas nécessaire."

Nyck de Vries (Mercedes) lors des essais de pré-saison à Valence

Nyck de Vries aborde en tout cas cette année en tant que Champion du monde en titre, après une insolite saison lors de laquelle il a été couronné avec seulement quatre arrivées dans le top 7 à son actif. Le contexte n'est toutefois pas le meilleur qui soit du côté de Mercedes, alors que le constructeur allemand a d'ores et déjà annoncé son retrait de la Formule E au terme de la campagne à venir, l'avenir de l'écurie restant incertain à ce jour.

Cependant, lorsque Motorsport.com lui demande s'il s'attend à une ambiance différente dans l'équipe en raison de cette incertitude, le Néerlandais se veut rassurant : "Non. Franchement, c'est super d'avoir l'équipe en Angleterre. Quand je m'y rends, j'ai vraiment l'impression de faire partie de la famille. Nous avons tous vécu une longue aventure ensemble, la majorité de l'équipe encore plus que moi, étant réellement partie d'une feuille blanche avec HWA. Il reste beaucoup de gens qui sont là depuis le début. Nous sommes bien situés à Brackley, et tout le monde reste très enthousiaste à ce sujet."

"Quel est l'avenir de l'équipe ? Je ne le sais honnêtement pas. Mais je pense que nous sommes tous très positifs et enthousiastes pour cette saison. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? C'est hors de notre contrôle, nous pouvons seulement prendre du plaisir à ce que nous faisons, avec les moments que nous passons ensemble, et défendre notre titre", conclut celui qui a la ferme intention de poursuivre sa carrière en Formule E après le départ de la marque à l'étoile.