Les pilotes DS Penske dans le feu de l’action à Berlin

La vie d’un pilote de niveau mondial n’est pas de tout repos. Après son podium à Monaco, Stoffel Vandoorne s’est envolé pour le Grand Prix de F1 à Miami, puis il a retrouvé son coéquipier Jean-Éric Vergne pour enchainer les séances de simulateur en vue des courses de Berlin. Entre temps, le pilote français a suivi de près la préparation des 6 Heures Spa avec Peugeot en Endurance, avec qui il participera aux 24 Heures du Mans dans un peu plus d’un mois.

Par ailleurs, la fin de la saison de Formule E est attendue comme très dense, avec quatre doubles headers d’ici fin juillet : Berlin, Shanghai (Chine), Portland (États-Unis) et Londres (Angleterre). Autant dire que les compétences d’athlètes de haut niveau que sont les pilotes vont largement être mises à contribution. Pour tenir le choc, chacun peut compter sur l’entourage sans faille de toute une équipe dédiée, avec une forme d’esprit de famille comme c’est souvent le cas dans un groupe de personnes unies pour le meilleur (et parfois pour le pire).

Chez DS Penske, c’est heureusement plus souvent pour le meilleur, car avec des pilotes qui comptent trois titres à eux deux en neuf saisons, on peut dire que l’écurie franco-américaine dispose de l’un des line-ups les plus solides et expérimentés du championnat. Après avoir brillé dans leur tenue de "Grand Gala" à Monaco, les monoplaces électriques comme les pilotes sont prêts pour les deux courses de Berlin, alors que nous entrons maintenant dans la seconde partie de la saison.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) lors de l'E-Prix de Monaco. Photo de: DPPI

Le nouveau circuit de Berlin

Initialement calibré à 2,585 km pour 15 virages, le tracé a finalement été ajusté à 2,343 km. Il contient deux lignes droites (dont celle du départ) mais aussi deux épingles et une belle variété de virages, avec deux opportunités de dépassement pour servir le spectacle.

"Des circuits au tracé modulables comme Berlin, c’est un fait unique dans la saison", indique Jean-Éric Vergne, pilote DS Pense. "On part d’une surface très vaste et entièrement libre à la base, ce qui permet de pouvoir dessiner un circuit en phase avec les performances de nos Gen3. Après Monaco, je me demandais à quoi allait ressembler ce tracé et j’étais impatient de le travailler au simulateur. Avec l’équipe nous avons décelé plusieurs stratégies possibles et nous avons pu voir que nos DS E-TENSE FE23 étaient à la pointe de leurs performances. Je suis impatient de pouvoir rouler à nouveau à Berlin, où nous avons de bons souvenirs et où nous espérons encore écrire de belles pages de sport automobile."

Il est vrai que le champion tricolore a déjà signé une pole position à Berlin (2015) mais aussi deux podiums en 2019 et 2022. Remporter une victoire lors des deux prochaines courses, ce week-end, le propulserait dans une autre dimension, celle d'être le pilote ayant marqué le plus de points dans le championnat, avant même la course de Monaco. Pour Stoffel Vandoorne, Berlin a été à la fois le théâtre d’une pole position et d’une victoire en 2020. Qu’en sera-t-il cette saison ?