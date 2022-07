Les pilotes Jaguar digèrent mal l'arrêt définitif de la course

C'est dans le chaos que s'est achevée la première course de Formule E du week-end à New York, mais aussi dans l'incompréhension pour les pilotes Jaguar. La décision de la direction de course de ne pas relancer l'épreuve a du mal à passer dans le clan britannique, alors que plusieurs pilotes se sont retrouvés au tapis, piégés par un aquaplaning spectaculaire au virage 6 parce qu'une averse violente sévissait depuis quelques minutes.

Le leader Nick Cassidy est le premier à s'être retrouvé dans les TecPro, suivi par Lucas di Grassi, Stoffel Vandoorne et Edoardo Mortara, donnant lieu à des images aussi spectaculaires qu'inhabituelles. Le drapeau rouge a immédiatement été brandi et les pilotes encore en piste ont rejoint la voie des stands. À ce stade, Mitch Evans s'est retrouvé troisième mais la FIA a décidé de ne pas faire courir les sept minutes restantes et d'entériner le classement au 29e tour, celui précédant l'accident.

Mitch Evans a donc repris sa place hors des points, nourrissant de gros regrets puisque le Néo-Zélandais estime que les conditions permettaient de renvoyer les monoplaces en piste pour boucler l'intégralité de la course.

"Je ne comprends pas la décision, pourquoi mettre un drapeau rouge puis ne pas relancer la course ?", s'interroge-t-il auprès de Motorsport.com. "Il restait sept minutes de course plus un tour, donc beaucoup à courir. Les conditions ne pouvaient que s'améliorer puisque la pluie avait cessé. Tout d'abord, je pense que c'était complètement la mauvaise décision. On pouvait avoir la voiture de sécurité pendant quelques tours et reconnaître la piste dans ces conditions. Et on ne serait pas dans cette situation où ceux qui ont eu un accident et ont abandonné se retrouvent réintégrés."

"Je comprends que cette règle est en vigueur depuis longtemps, mais elle ne semble pas correcte. En qualifications, si l'on cause un drapeau rouge, on perd le tour. Je pense simplement qu'il s'est passé des choses aujourd'hui avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, et je ne pense pas que ça donne une bonne image de la Formule E."

Classé neuvième à l'arrivée puis promu au septième rang grâce aux pénalités infligées à Edoardo Mortara et Jake Dennis, Sam Bird partage le sentiment de son coéquipier et se montre plus véhément encore à l'encontre de la direction de course.

"D'abord regardez, on voit que c'est sec ; la piste est sèche", a-t-il lancé quelques minutes après la proclamation définitive des résultats. "On aurait pu s'arrêter une demi-heure, nettoyer le carnage, partir sous voiture de sécurité, et terminer la course pour que tout le monde assiste à une véritable fin. Je crois que ceux qui étaient premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième se sont tous crashés. Pourtant, ils sont tous dans les points. Si tu te sors en qualifications et que tu provoques un drapeau rouge, tu perds ton chrono. Je comprends que cette règle existe, mais j'ai vraiment du mal avec aujourd'hui."

"Bien sûr, je fais partie de ceux qui n'ont pas de chance. Donc je vais être un peu ennuyé par ça. Mais je ne comprends pas, surtout quand il reste quelque chose comme neuf tours. Ça reste une grande partie de la course, c'est presque un quart. Je ne pense pas que ça ait été géré de la meilleure des façons aujourd'hui. C'est à peu près tout ce que je peux dire sans m'attirer des ennuis."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge