Pneus : Hankook remplacera Michelin en Formule E

Michelin fournit les pneus de Formule E depuis la création du championnat tout électrique, les gommes clermontoises utilisables sur le sec comme sous la pluie ayant été associées aux deux premières générations de monoplaces.

C'est désormais Hankook, déjà présent en DTM et en W Series, qui va prendre le relais pour la Gen3 à partir de 2023, aux côtés de Spark, fournisseur du châssis, et de Williams, chargé des batteries.

Lire aussi : Williams fournira les batteries de la Formule E Gen3

"Tous nos employés du monde entier sont très fiers que Hankook ait été sélectionné comme futur partenaire de pneumatiques et de technologie du FIA Formula E Championship par le Conseil Mondial du Sport Automobile à l'issue de l'appel d'offres de la FIA", déclare Sooil Lee, président et directeur des opérations de la marque sud-coréenne.

"Notre entreprise est en phase avec la quête de croissance écologique de la Formule E, et participer à cette aventure en tant que partenaire pour la Gen3 nous enthousiasme. La FIA et la Formule E combattent le changement climatique et la pollution atmosphérique urbaine d'une manière impressionnante en promouvant l'adoption des véhicules électriques grâce à ce championnat tout électrique et en la portant à l'attention d'une vaste audience mondiale."

Related video