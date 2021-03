Porsche prolonge sa présence en Formule E sur le long terme

Porsche est devenu ce vendredi le dernier constructeur en date à confirmer officiellement son réengagement à long terme en Formule E. Présente dans la discipline depuis 2019, la marque allemande le sera toujours pour le nouveau cycle réglementaire Gen3, qui débutera à partir de la saison 2022-2023.

Cette annonce fait suite à celles de Mahindra, DS et tout récemment Nissan, portant à quatre le nombre de constructeurs d'ores et déjà engagés au-delà du cycle actuel. Il s'agit évidemment d'une excellente nouvelle pour un championnat qui, ces derniers mois, a fait face à ses premiers retraits puisque BMW et Audi s'en iront à l'issue de la saison en cours.

"La nouvelle génération de voitures Gen3 ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire couronnée de succès de la Formule E", estime Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "Nous voulons en faire partie. Lors de notre arrivée 2019, nous nous sommes clairement engagés auprès de la Formule E. De notre point de vue, elle offre l'environnement le plus compétitif pour faire avancer le développement de véhicules hautes performances et respectueux de l'écologie en matière d'efficience et de durabilité. La saison dernière l'a confirmé, malgré les nombreuses restrictions liées à la pandémie. Les succès obtenus lors de notre première saison, avec deux podiums et une pole position, ne sont qu'un commencement."

"Il était important pour nous que l'ADN de la Formule E, qui a fait sa réussite, soit préservé. C'est ce qui s'est passé. Dans le même temps, nous percevons le potentiel de porter la Formule E à un niveau supérieur d'un point de vue sportif et technologique. Nous le voyons donc comme un défi intéressant pour activement définir un avenir positif pour le championnat, tout en donnant un coup de fouet supplémentaire à la mobilité électrique sur la scène internationale."

Porsche sera donc la seule marque du groupe Volkswagen encore engagée en Formule E à partir de l'année prochaine, et devra donc mener de front deux programmes sportifs d'envergure. Le constructeur allemand prépare toujours activement son retour au plus haut niveau de l'Endurance, à travers la catégorie LMDh qui verra le jour en 2023.

"À la veille d'une nouvelle étape technique importante pour la FIA, je suis ravi de voir Porsche s'engager dans cette prochaine ère", se félicite Jean Todt. "Plus légères, plus puissantes et se rechargeant plus vite, les monoplaces Gen3 installeront encore plus la discipline comme le pinacle de la course électrique. C'est aussi la confirmation que la Formule E est la bonne plateforme pour promouvoir l'expertise des constructeurs en matière d'électrification, et pour démontrer leur engagement commun afin de trouver davantage de solutions pour la mobilité durable."